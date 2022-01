Überraschender Abgang: Czichos verlässt den 1. FC Köln

Überraschender Abgang beim 1. FC Köln: Wie der Effzeh bestätigte, wechselt Rafael Czichos (31) mit sofortiger Wirkung in die USA zu Chicago Fire.

Czichos' Vertrag lief zwar nur bis Saisonende, doch sein Abgang schmerzt die Kölner dennoch, wie Jörg Jakobs in einer Klubmitteilung bestätigte. "Mitten in der Saison einen Leistungsträger und Führungsspieler zu verlieren, ist kein Szenario, das man sich wünscht."

"Mit Rafa verlässt uns ein absoluter Führungsspieler, er war im letzten halben Jahr auf und neben dem Platz ein ganz wichtiger Ansprechpartner für mich. Zudem zählte er auch sportlich zu unseren Leistungsträgern", sagte Trainer Steffen Baumgart: "So jemanden lässt man nicht gerne ziehen."

Der Abschied aus Köln nach dreieinhalb emotionalen und erfolgreichen Jahren beim FC fällt nicht leicht. Rafael Czichos

Dennoch respektiert der 49-Jährige die Entscheidung des Abwehrspielers. "Das ist ein mutiger Schritt." Baumgart selbst wird sich nun überlegen müssen, wie er in der Rückrunde in der Abwehr spielen lässt, immerhin war Czichos in allen 17 Bundesligaspielen zum Einsatz gekommen (kicker-Note 3,28).

Mehr Spielzeit für Hübers und Kilian?

Ob die Kölner auf dem Transfermarkt deshalb nun noch einmal aktiv werden, steht derzeit nicht fest. Timo Hübers und Luca Kilian, die bislang um den Platz neben Czichos konkurrierten, haben nun die besten Aussichten auf einen Stammplatz. Zudem können sich Jorge Meré und Sava Cestic Hoffnungen auf mehr Spielzeit machen.

Czichos selbst freut sich auf seine neue Aufgabe, wenngleich ihm "der Abschied aus Köln nach dreieinhalb emotionalen und erfolgreichen Jahren beim FC nicht leicht" fällt, wie er sagte, aber: "Als das Angebot aus den USA kam, habe ich gemeinsam mit meiner Familie entschieden, mir einen Traum zu erfüllen und für die nächsten drei Jahre in die USA zu wechseln."