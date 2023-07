Überraschende Premiere: Försters Comeback gegen Buffon und Co.

Deutliche und sehr kritische Worte von Trainer Thomas Letsch an seine Spieler gab es am Freitag nach der ersten Trainingseinheit. Derweil bereitet sich ein Stammspieler auf seinen ersten Einsatz in der neuen Saison vor.

Aus dem Trainingslager des VfL Bochum in Gais (Italien) berichtet Oliver Bitter

Mit der Qualität der Übungseinheit am Freitag Vormittag war Thomas Letsch überhaupt nicht einverstanden. Das sagte er seinen Spielern auch mit deutlichen Worten.

"Die Qualität bei dieser Einheit war sehr schlecht, aber das ist auch zum Teil erklärbar", so Letsch. "Das war jedenfalls nicht das Niveau, mit dem die Mannschaft sonst trainiert hat." Erstmals brannte in Südtirol die Sonne heftig vom Himmel, entsprechend müde waren die Profis, was aber auch nachvollziehbar ist gegen Ende des Trainingslagers.

"In puncto Müdigkeit sind wir im Moment auf der höchsten Stufe", räumt Letsch ein. Am Donnerstag Nachmittag hatten sich die Spieler nach der ersten Übungseinheit beim Team-Event Rafting vergnügt, nun fiel es einigen schwer, wieder in den Trainingsalltag zu finden.

Das wird sehr interessant, wenn unsere Spieler versuchen, gegen so eine Torhüter-Legende einen Treffer zu erzielen. Thomas Letsch

Einen gewissen Aufschluss über den aktuellen Vorbereitungsstand wird das zweite Testspiel in Brixen liefern, das am Samstag Nachmittag ansteht (17 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann trifft der VfL auf den Serie-B-Vertreter Parma Calcio mit Italiens Kult-Torhüter Gigi Buffon. "Das wird sehr interessant", so Letsch, "wenn unsere Spieler versuchen, gegen so eine Torhüter-Legende einen Treffer zu erzielen."

Förster soll 20 Minuten Einsatzzeit bekommen

Mit dabei sein wird am Samstag überraschend wieder Philipp Förster. Der Mittelfeldspieler hatte wegen Achillessehnen-Beschwerden bisher noch kein Testspiel mitgemacht, wurde in der Vorbereitung allmählich aufgebaut, ist nun aber bereit für den nächsten Schritt.

Gegen Buffon und Co. soll Förster in den letzten 20 Minuten zum Einsatz kommen, sicher ein wichtiger Schritt für den Mittelfeldspieler. "Ansonsten", so Letsch, "werden wir wieder durchwechseln, aber es kommen sicher nicht alle zum Einsatz."

Am Samstag wird natürlich wieder Anthony Losilla die Mannschaft auf das Feld führen; der lange Franzose, seit 2014 im Verein, wurde vom Trainer zum Kapitän bestimmt. "Und das nicht", sagt Letsch, "weil er es schon immer war und so lange im Verein ist, sondern weil er schon so lange als Führungsperson eine besondere Stellung einnimmt."

Am Samstag also bestreitet der VfL sein zweites und letztes Testspiel in Südtirol, am Sonntag fliegt die Mannschaft wieder nach Hause. Am Samstag in acht Tagen steht im Ruhrstadion der Doppeltest gegen den Premier-League-Aufsteiger Luton Town an.