Überraschende Karriere-Wende: Handball-Luchse verlieren Schlüsselspielerin

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten müssen in der kommenden Saison auf Schlüsselspielerin Hanne Nilsen Morlandstø verzichten. Die Norwegerin verlässt den Handball-Zweitligisten aus einem überraschenden Grund.

28-jährige Hanne Nilsen Morlandstø hat beschlossen, ihren auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. „Diese Wahl fiel mir wirklich schwer. Die Liebe zu meinem Team und die Dankbarkeit für die vergangenen zwei Jahre bei den Luchsen sind groß", so Morlandstø.

"Ein herzliches Dankeschön an alle, die mir ermöglicht haben, meinen Traum in Deutschland zu leben und ein bedeutender Teil der Luchse zu sein. Dennoch habe ich jetzt die Chance erhalten, einen weiteren langersehnten Traum zu verwirklichen, in Norwegen eine Ausbildung zur Feuerwehrfrau zu beginnen", erklärt sie.

Morlandstø spielte in der aktuellen Saison eine wichtige Rolle im Angriffsspiel unter Chefcoach Dubravko Prelcec und belegt mit beeindruckenden 92 erzielten Toren den zweiten Platz in der internen Torschützenliste.

"Verlieren herausragenden Bestandteil"

Geschäftsführer Sven Dubau kommentierte die Entscheidung: „Mit Hanne verlieren wir einen herausragenden Bestandteil der letzten zwei Jahre. Dennoch freue ich mich aufrichtig für sie, dass sie die Möglichkeit hat, ihren Traum zu verfolgen."

Trainer Dubravko Prelcec sagt: „Es ist wirklich bedauerlich, aber ich kann ihre Entscheidung nachvollziehen. Diese Chance muss sie ergreifen, und ich wünsche ihr viel Freude und Erfolg. Jetzt liegt der Fokus darauf, die verbleibenden Spiele zu genießen und alles für unser Ziel zu geben."