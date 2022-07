Überraschende Entscheidung: Vettel hört nach dieser Saison auf

Sebastian Vettel (35) wird keinen neuen Vertrag bei Aston Martin unterschreiben und seine Formel-1-Karriere nach dieser Saison beenden. Das teilte viermalige Weltmeister am Donnerstag in Budapest mit.

"Ich werde meine Zeit in der Formel-1-Saison am Ende des Jahres beenden", sagte der Rennfahrer in einem Video auf seinem Instagram-Account. "Ich liebe diesen Sport, er war im Zentrum meines Lebens, seit ich denken kann. Aber es gibt mein Leben auf der Rennstrecke, und eines daneben", so Vettel weiter, der sich "nie nur als Rennfahrer" identifizieren wolte, wie er sagte.

Auch sein Team Aston Martin gab am Donnerstag im Vorfeld des Großen Preises von Ungarn diese Nachricht bekannt. Vettels Vertrag bei Aston Martin läuft zum Saisonende aus, über seine Zukunft wurde bereits länger diskutiert. Seine vier Titel holte Vettel von 2010 bis 2013 mit Red Bull.

Seine Ziele hätten sich verändert, sagte der dreifache Familienvater, "weg von Rennsiegen und um Meisterschaften zu kämpfen hin zur Familie" und vor allem seinen Kindern. "Ich will sie aufwachsen sehen und mich nicht von ihnen verabschieden müssen".

"Ich hatte das Privileg, in den vergangenen 15 Jahren mit fantastischen Menschen in der Formel 1 zu arbeiten. Die Entscheidung zurückzutreten, war schwierig. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht", sagte Vettel: "Ich werde mir Gedanken machen, worauf ich mich künftig konzentrieren werde. Aber klar ist für mich, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte."

Zuletzt stand der Kampf für Menschenrechte und Umwelt im Fokus

Nach zwei Jahren bei Aston Martin reicht es Vettel nun. Vettel hatte zuletzt mehr Schlagzeilen durch sein politisches Engagement, den Kampf für Menschenrechte und die Umwelt gemacht, als mit Erfolgen auf der Rennstrecke geglänzt. "Formel-1-Fahrer zu sein, bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen", sagte Vettel. "Mein bestes Rennen - das liegt noch vor mir. Danke, dass ich die Strecke mit euch teilen durfte. Ich habe jeden Meter davon geliebt."

Debüt in der Königsklasse 2007

Vettel hatte seine Formel-1-Karriere 2007 begonnen, ab 2009 fuhr er für Red Bull. 53 mal stand er als Sieger auf dem Podest. Seine Hochzeit bei Red Bull mit den Titeltriumphen in Serie ist allerdings schon eine ganze Weile her. Mit großen Zielen wechselte der Heppenheimer 2015 zu Ferrari, trotz einiger guter Ansätze klappte es mit der Scuderia nicht mit dem Titel. Seit 2021 fährt Vettel für Aston Martin, aber auch in dieser Saison meist nur hinterher. Nach zwölf von 22 Rennen liegt er auf Platz 14 der Gesamtwertung.

Kein deutscher Fahrer mehr in der Formel 1?

Vettels Ankündigung bedeutet aber auch, dass im kommenden Jahr ein weiterer deutscher Fahrer fehlen wird. Ob überhaupt noch einer dabei sein wird, muss sich zeigen: Bisher liegt Vettel-Kumpel Mick Schumacher noch kein neuer Vertrag vor. Die Hoffnung von Fans, dass Vettel bei einem Einstieg von Porsche und Audi zur Saison 2026 in einem deutschen Team noch mal starten könnte, sind damit beendet. Einen Rücktritt vom Rücktritt dürfte es bei Vettel nicht geben. Mehrfach und deutlich hat er dies bereits betont.