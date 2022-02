Überraschende Einigung im Freiburger Stadion-Lärm-Streit möglich

Wegen aussichtsreicher Einigungsbemühungen zwischen dem Sport-Club und den wegen Lärmbelästigung klagenden Anwohnern hat das Verwaltungsgericht Freiburg den morgigen Verhandlungstermin gestrichen.

Die Pressestelle des Verwaltungsgerichts (VG) Freiburg veröffentlichte am Dienstag eine Mitteilung darüber, dass die für das Stadion-Verfahren zuständige 10. Kammer des VG den für den morgigen Mittwoch angesetzten Verhandlungstermin aufgehoben hat.

"Einigungsbemühungen sehr konkret und weit fortgeschritten"

"Hintergrund der teilweisen Terminaufhebung sind kurzfristig wieder aufgenommene Einigungsbemühungen der Beteiligten, die sehr konkret und weit fortgeschritten sind, so dass die begründete Annahme für eine vergleichsweise Einigung besteht", teilte das VG mit. Sollte heute und morgen unter Mitwirkung des Gerichts doch kein Vergleich geschlossen werden, beginnt die mündliche Verhandlung mit einem Tag Verspätung am Donnerstag, der ursprünglich als zweiter Prozesstag terminiert war.

Wegen angeblicher Lärmschutzverstoße hatten sechs Anwohner Klage gegen die Baugenehmigung des neue Freiburger Europa-Park-Stadion eingereicht und im Eilverfahren in zweiter Instanz vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim teilweise Recht bekommen. Dadurch dürfen in der neuen Heimstätte der Mannschaft von Christian Streich keine Abendspiele und Partien am Sonntagmittag stattfinden - ausgenommen davon sind nationale und internationale Pokalwettbewerbe.

Die SC-Vertreter zeigten sich nach dem Beschluss im Eilverfahren jedoch stets optimistisch, im für morgen angesetzten Hauptsacheverfahren vor dem VG Freiburg Recht zu bekommen und somit bald auch Liga-Heimspiele am Freitagabend im neuen Stadion austragen zu dürfen. Nun könnte es durch eine außergerichtliche Einigung dazu kommen.

Nach der Einweihungsfeier samt Testspiel gegen den FC St. Pauli trägt der Sport-Club bereits seit Mitte Oktober 2021 seine Heimspiele im Freiburger Norden aus.