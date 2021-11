Überraschend hoch: ATSV Erlangen siegt in Ansbach - Vilzing erobert Platz zwei

Ein dickes Ausrufezeichen setzte der ATSV Erlangen am Samstag im Topspiel bei Tabellenführer SpVgg Ansbach. 4:0 gewann die Adelmann-Elf, die wieder in Schlagdistanz zur Spitze liegt. Von der Ansbacher Pleite profitierte auch die DJK Vilzing, die bis auf einen Zähler an den Primus heranrückte.

SV Seligenporten - ASV Neumarkt 2:3

Eine Gesangsabteilung gibt es nicht beim SV Seligenporten. In der Gemeinde Pyrbaum freilich gibt es den in der Region durchaus bekannten Liederkranz Pyrbaum. Ob die beiden älteren Herren, die kurz nach Spielschluss am Freitagabend "kein schöner Land in dieser Zeit" vor sich hin summten, dieser Vereinigung angehörten, blieb letztlich unklar. Aber die kleine Einlage bei nasskaltem Wetter umschreibt schon ein wenig die Situation beim ehemaligen Regionalligisten. Die ist nach der Heimniederlage gegen den Landkreisrivalen ASV Neumarkt nicht besser geworden. Jedoch eine Szene in dem Spiel sorgte dafür, dass es möglicherweise auch anders hätte laufen können. Denn die zweite Halbzeit war keine fünf Minuten alt, als die Hausherren durch Drazen Micic fast schon überfallartig verkürzten. Ein Treffer, der tatsächlich wieder für Hoffnung bei den Hausherren sorgte, die nach 45 Minuten gegen halbwegs effektive Neumarkter mit 0:2 im Hintertreffen waren.

Dass es da nicht schon deutlicher für die Gäste aus der Kreisstadt stand, war SVS-Torhüter Herbert Schötterl geschuldet. Dieser hatte zwischen der 10. und 20. Minute alleine drei Eins-gegen-eins-Situation entschärft. Die 1:0-Führung der Gäste aus der 5. Minute durch Jonas Marx nach einem Konter über die rechte Seite war also durchaus verdient. Dabei waren es nicht einmal so sehr die Gäste, die durch großen Spielwitz und Spielfluss überzeugten, sondern in einigen Szenen die Akteure des SVS selbst, die den Gegner durch unnötige und leichte Ballverluste im Aufbau immer wieder zu den Chancen einluden. Eigene Möglichkeiten blieben einige Zeit Mangelware. Bis zur 28. Minute, da hatten die Hausherren in der inzwischen vom Nebel eingehüllten Hälfte der Neumarkter ihre erste und zugleich richtig gute Gelegenheit. Manfred Strobel war schnell über die linke Seite gestartet und hatte seinen Bewacher ziemlich alt aussehen lassen. Seine Hereingabe verlängerte Drazen Misic auf Christian Knorr, doch der Abschluss des freistehenden Angreifers ging ziemlich weit über das Tor. Der Nebel in der Neumarkter Hälfte verzog sich dann, was wohl auch an der steigenden Aktivität in diesem Bereich des Spielfeldes geschuldet war. Die Hausherren kamen nun besser in die Partie und spielten zumindest bis zum gegnerischen Sechzehner etwas besser mit. Eine weitere Chance der Hausherren wurde nach 35 Minuten dann noch von einem Neumarkter Abwehrspieler für den bereits geschlagenen Torhüter Lukas Wutz von der Linie geschlagen. Doch just in die gute Phase der Klaus-Elf folgten zwei Hiobsbotschaften. Erst musste Antreiber Christian Knorr verletzungsbedingt raus (37.), dann schlugen die Gäste noch einmal knallhart zu. 40 Minuten waren gespielt, als die Deckung der Hausherren den Ball nicht entscheidend genug klären konnte. Aus dem Gewühl heraus reagiert Leon Schön am schnellsten und traf mit seinem Schuss ins lange Eck.

Das Ding schien durch und auch in der Pause musste Trainer Gerd Klaus erneut umstellen. Bernd Rosinger konnte ebenfalls nicht weitermachen, doch seine Elf kam erstaunlich schnell ins Spiel zurück und nach dem eingangs erwähnten Anschlusstreffer entwickelte sich doch so etwas wie Derby-Atmosphäre vor 333 Zuschauern. Doch Möglichkeiten zum Ausgleich für die "Klosterer" wie auch Chancen der Gäste zur Entscheidung blieben ungenutzt. Erst in der Schlussphase schien nach dem Treffer des eingewechselten Jannis Hampl der Widerstand gebrochen. Doch die "Krabbelgruppe" des SVS dachte noch lange nicht ans aufgeben und verkürzte in der Nachspielzeit noch einmal durch Fabio Deuerlein. Kurz darauf musste Lukas Wutz noch einmal sein ganzes Können aufbieten, um den Ausgleich zu verhindern. Zu mehr reichte es dann aber nicht mehr.

FV 04 Würzburg - SV Vatan Spor Aschaffenburg 4:2

Von wegen Abstiegskampf pur. Der FV 04 Würzburg ließ es gegen Aschaffenburg vor allem in der ersten Halbzeit mal so richtig krachen. Einmal mit einem Aluminiumtreffer und in der Hauptsache aber mit vier Toren. Etwaige Zweifel hatte die Elf von Harald Funsch bereits frühzeitig in das Land der Fabeln verbannt. Mohammed Conte traf nach drei Minuten zur umjubelten Führung für den Traditionsverein. In der Folgezeit ließen die furiosen Würzburger dann zwar die ein oder andere Gelegenheit (noch) liegen. Aber mit dem 2:0 durch Marc Hänschke in der 28. Minute waren die Verhältnisse auf dem Platz auch auf der Anzeigetafel klar erkennbar. Fabio Bozesan nur fünf Minuten später und Lukas Imgrund kurz vor der Pause erhöhten noch auf 4:0. Dank Tobias Aulbach, der noch zwei andere gute Möglichkeiten der Hausherren toll parierte, lagen die Gäste nicht noch deutlicher zurück.

Der Aufsteiger kam erst nach dem Seitenwechsel etwas besser ins Spiel. Mit einigen Wechseln und Umstellungen wirkten die Gäste jetzt zwar keineswegs chancenlos, angesichts des Spielstandes aber in einer schon fast aussichtlosen Situation. Es spricht aber für die Elf vom kleinen Schönbusch, dass sie immer auf Resultatsverbesserung aus war. Die gelang ihr nach rund einer Stunde durch Gökhan Aydin mit dem 1:4. Als Ünal Noyan sogar elf Minuten später auf 2:4 verkürzte, keimte noch einmal Hoffnung auf bei den Gästen. Doch Würzburg ließ nichts mehr anbrennen.

SpVgg Ansbach - ATSV Erlangen 0:4

In der Pressekonferenz nach dem Spiel lächelten beide Trainer beinahe einträchtig. Der eine, Fabian Adelmann, weil seine Mannschaft nach 90 richtig starken Minuten wieder einmal einen Tabellenführer geknackt hatte. Der andere, Christoph Hasselmeier, weil er dennoch stolz auf seine Mannschaft war, die zuletzt immerhin in zehn Partien in Folge ohne Niederlage geblieben war und sich den Herbstmeistertitel nicht ganz unverdient auf die Fahne schreiben durfte. Allerdings musste er auch konstatieren, dass seine Elf an diesem Samstag über die gesamte Spielzeit so gut wie gar nicht ins Spiel gefunden hatte. Einmal gab es dann ein kurzes Aufbäumen der Heimelf, in dem Zeitraum ihr Trainer "aber auch keine wirklich gute und herausgespielte Möglichkeit" sah. In der Tat waren die ansonsten doch recht gefährlichen Patrick Kroiß oder der Ex-Erlanger Bastian Herzner weitgehend von der starken Innenverteidigung der Gäste abgemeldet. Die hatte mit Kevin Woleman und Kapitän Sebastian Marx auch zwei wirklich sattelfeste Vertreter, die mit Ausnahme der Möglichkeit von Kroiß in der Schlussminute der ersten Halbzeit nichts zuließ. Hätte der Ansbacher da getroffen, wäre es mit einem 1:1 in die Kabinen gegangen und die Karten für den zweiten Durchgang wären womöglich anders gewesen. Denn mit Ausnahme des Führungstreffers per Freistoß von Lucas Markert nach 14 Spielminuten waren die Gäste vor 750 Zuschauern offensiv auch noch nicht wirksam in Erscheinung getreten.

Das änderte sich aber sofort nach Wiederanpfiff. Die Partie war noch keine zwei Minuten alt, als der Ansbacher Hintermannschaft ein richtig übler "Klops" unterlief. Nach einem Abspielfehler reagierte Moritz Fischer am schnellsten und traf zum 2:0 für den ATSV. Etwas glücklich in der Entstehung, unter dem Strich aber hochverdient. Denn auch wenn Chancen bis zu diesem Zeitpunkt Mangelware geblieben waren, hatten die Gäste doch deutlich mehr vom Spiel. Da war ihr Trainer Fabian Adelmann hinterher auch richtig zufrieden mit der Leistung seines Teams: "In Sachen Einstellung und fußballerisch war das heute das Beste, was ich bisher von meiner Mannschaft gesehen habe. Aber natürlich hat uns das schnelle zweite Tor auch richtig gut in die Karten gespielt."

Tatsächlich zeigte dieser Treffer Wirkung bei den Hausherren, die weiter meist nur zweiter Sieger in den vielen kleinen Zweikämpfen und Spielsituationen waren. Der Trainer der "Nullneuner" reagierte aber nochmal. Als er dann nach über einer Stunde auch noch Stefan Hammeter einwechselte, hatten die Ansbacher nominell sogar vier Stürmer auf dem Platz. Am Spiel allerdings änderte das nur wenig. Die Erlanger verteidigten weiterhin geschickt und mit viel Aufwand erfolgreich das eigene Tor. Und blieben im Vorwärtsgang weiter schnörkellos und brandgefährlich. Nach einer energischen Balleroberung von Woleman und dem folgenden Pass auf den eingewechselten Alexander Piller stand es dann nach 73 Minuten sogar 0:3. Und noch einmal zehn Minuten später wurde es sogar richtig einfach für die Gäste, als der aufgerückte Philip Messingschlager noch Treffer Nummer vier erzielte. Trotz des klaren Spielstandes wurde es zum Ende hin noch einmal hektisch. Vor allem vor den beiden Trainerbänken wurde es jetzt zunehmend lauter und unruhig. Das allerdings beruhigte sich auch wieder und am Ende lächelten beide Trainer dann doch gemeinsam.

TSV Abtswind - DJK Vilzing 2:3

Es wird wieder kuschelig eng an der Tabellenspitze. Die Vilzinger nutzten dabei die Heimniederlage von Spitzenreiter Ansbach und den Spielausfall der Bamberger in Hof. Dank eines wichtigen 3:2-Sieges in Abtswind rückt die Eibl-Elf auf Rang zwei und bis auf einen Zähler an die Tabellenspitze heran. Zum Ende hin machten es Andre Luge & Co. aber noch einmal unfreiwillig spannend. Nach 54 Minuten und einem Hattrick des Vilzinger Angreifers (17./44./54.) führte der Favorit im Kräuterdorf sicher und deutlich. Doch ein Doppelschlag von Severo Sturm (67./72.) brachte die nie aufsteckenden Hausherren wieder ganz nah an einen Punktgewinn heran.

Danach sah es vor der Pause wirklich nicht aus. Die Gäste - mit zuletzt vier bestätigten Corona-Fällen im Kader noch zusätzlich personell gebeutelt - wollten die Scharte der letzten Heimniederlage ganz fix wieder auswetzen und begannen stark in der Kräutermix-Arena. Doch wie schon so oft, die Chancenverwertung blieb auf dem unteren Niveau. Und die Hausherren? Die mussten früh wechseln - für den verletzten Andreas Bauer rückte Frank Wildeis ins Spiel und nur kurz darauf lagen sie schon zurück. Luge hatte nach schönem Zuspiel zum ersten Mal getroffen. Nur drei Minuten später hatte zwar Severo Sturm die Möglichkeit wieder zu egalisieren, doch in DJK-Schlussmann Maximilian Putz fand er seinen Bezwinger. Auch in den folgenden Minuten erspielten sich beide Seiten gute Möglichkeiten, treffen wollte aber keiner. Ein neuerlicher verletzungsbedingter Wechsel vor der Pause brachte wieder kurzzeitig Unordnung bei den Hausherren und kurz darauf Gegentreffer Nummer zwei durch Luge. Als der Vilzinger Stürmer dann nach der Pause noch sträflich frei zum dritten Mal einnetzte, schien die Messe gelesen. Aber weit gefehlt, Abtswind kam fast noch einmal zurück. Aber eben nur fast.

1. FC Sand - DJK Don Bosco Bamberg 1:2

Er konnte einem wirklich leid tun. Matthias Strätz, der Trainer des FC Sand, wirkt eigentlich in allen Situationen unverstellt, offen und ehrlich. Ein ganz bodenständiger Typ, der mit seinem starken unterfränkischen Dialekt dennoch immer klare Worte findet. Die Gefahr, dass man Strätz als Dampfplauderer kritisieren könnte, widerlegt der Übungsleiter mit Spielanalysen, bei denen er auch einmal deutliche Kritik an seinen Schützlingen übt.

Diesen Samstag waren es zwei Situationen, die den Übungsleiter auch lange nach dem Spiel noch immer beschäftigten. Da war zum einen eine Situation in der 63. Minute, in der Marc Fischer aus Sicht der Hausherren regelwidrig im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Der Elfmeterpfiff allerdings ausblieb. Einige Minuten zuvor freilich hatte es nach einer ähnlich umstrittenen Aktion einen Strafstoß gegeben, den aber auf der Gegenseite für die DJK Don Bosco Bamberg. Johannes Rosiwal lag nach dem Eingreifen von Keeper Alessandro Burkard am Boden und bekam den Elfer. Den hatte Simon Allgaier dann auch zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich verwandelt.

"Eine harte Entscheidung und dieser Treffer war dann auch etwas Gift für uns", resümierte Strätz hinterher. Die Sander, die nach dem erlösenden Führungstreffer von Tim Strasser nur vier Minuten nach Wiederanpfiff endlich einmal wieder in Führung gegangen waren, verloren tatsächlich etwas die Ordnung und Übersicht. Die Gäste - bis dahin zwar auf technisch gutem Niveau, aber offensiv insgesamt harmlos - kamen besser ins Spiel. Die Hoffnung der Hausherren, die bis dahin eine gute Reaktion auf die deutliche 0:6-Pleite der Vorwoche gezeigt hatten, kamen aber noch einmal zurück. Doch der Schuss von Christian Gonnert aus gut und gerne 20 Metern Torentfernung touchierte lediglich den Außenpfosten. Und wie heißt es immer so schön: Hast du kein Glück, kommt auch noch Pech hinzu. Schon im Gegenzug der neuerliche Nackenschlag für den FC. Ein Querpass wurde nicht gut genug verteidigt, im Zentrum drückte irgendwie der aufmerksame Dominik Sperlein das Leder zur Gästeführung nach 68 Spielminuten über die Linie. Damit hatten die Gäste endgültig ihre rot-gelbe Fahne in das Seegrundstadion gerammt. Dennoch sah Strätz nicht nur Schlechtes im Spiel. "Man kann immer mal am Boden liegen. Dann muss man wieder aufstehen. Und heute sind wir wieder aufgestanden. Denn jeder hat gesehen, dass wir wollten und bis zum Schluss nicht aufgeben haben."

TSV Großbardorf - TSV Karlburg 1:0

Es war das erwartet enge Spiel mit zunächst zwei verhaltenen Teams. Das Hauptaugenmerk stand auf beiden Seiten in konzentrierter Abwehrarbeit und der Vermeidung von Fehlern. Die Folge, eine auf überschaubarem Niveau abgelaufene erste Halbzeit ohne Höhepunkte. Daran änderte sich auch nach dem Wechsel nicht allzu viel. Doch einmal hatten die Gallier die gedanklich kürzere Zündschnur. Tim Strohmenger traf nach 74 Minuten zum 1:0. Pikanterweise ein Fußballer, der eigentlich ganz in der Nähe von Karlburg im Kreis Main-Spessart beheimatet ist, aber für den weiter entfernten Kontrahenten in der Rhön aufläuft. Eine Rückreise in seinen Heimatort Seifriedsburg (kaum 20 Kilometer von Karlburg entfernt) dürfte aber dennoch möglich gewesen sein, denn der TSV Karlburg hält weiter seinen Nichtabstiegsplatz. Der TSV Großbardorf dagegen schleicht sich so langsam raus aus dem Keller. Am nächsten Wochenende unternimmt der TSV Karlburg gegen den TSV Abtswind den nächsten Anlauf, um den ersten Heimsieg einzufahren. Der TSV Großbardorf muss zum ASV Neumarkt.

ASV Cham - DJK Ammerthal

Am Ende retteten sich manche der Chamer in Galgenhumor: "Stabil geblieben und den Trend bestätigt". Man könnte vielleicht noch darüber schmunzeln, am Kappenberger Sportzentrum aber leuchtet sie noch immer hell auf - die rote Laterne der Bayernliga. Dabei hatte man gegen die DJK Ammerthal über die 90 Minuten doch eine Leistungssteigerung gegenüber den letzten Wochen erkennen können. Doch wenn es doch einmal gut aussieht, dann stehen sich die Chamer selbst im Weg. Wie beispielsweise Daniel Olaoye, der schon nach 34 Minuten nach einem doch unnötigen Foul mit glatt Rot vom Platz musste. Oder auch acht Minuten zuvor, als man Dennis Weidner das Tor des Tages ermöglichte. Da reichte dann auch eine engagierte zweite Hälfte nicht mehr. Im letzten Heimspiel vor der Winterpause (die folgenden drei Spiele hat der ASV auswärts zu bestreiten) gelang es somit wieder nicht, zumindest auf einen der Relegationsränge zu springen. Am kommenden Wochenende kommt es dann zum absoluten Kellerduell bei Vatan Spor Aschaffenburg. Die DJK Ammerthal empfängt den Spitzenreiter aus Ansbach.

Richard Nösel

SpVgg Bayern Hof - FC Eintracht Bamberg abgesagt