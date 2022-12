Überragender Umut, famose Fabienne, meinungsstarker 'MeroMen': Die GewinnerInnen des Jahres

2022 geht zu Ende und auch im eSport wollen wir einen Blick zurückwerfen. Zum Abschluss widmen wir uns den GewinnerInnen des Jahres.

Und mit wem anders könnte dieser finale Rückblick auf das auslaufende Jahr beginnen, als mit einem Akteur, der 2022 fast alles gewonnen hat: Umut 'Umut' Gültekin dominierte auch 2022 einmal mehr den deutschen FIFA-eSport. Zum Jahresauftakt für das bereits sehr starke 2021 als kicker eFootballer des Jahres ausgezeichnet, sicherte er sich in der Virtual Bundesliga mit RB Leipzig die Club Championship.

Cooler als der "Iceman"

Auch im Grand Final der Einzelmeisterschaft griff der Titelverteidiger wieder nach der Schale, musste sich im Endspiel aber Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen geschlagen geben. Eine bittere Niederlage, die Gültekin jedoch nicht davon abhielt, im Juli zum bisher größten Erfolg seiner Karriere anzusetzen.

Beim FIFAe World Cup, der FIFA-Einzel-Weltmeisterschaft, zog er in Kopenhagen gemeinsam mit Neuhausen als einer von zwei deutschen Vertretern in die K.o.-Phase ein. Während es 'DullenMIKE' in dieser früh erwischte, zeigte 'Umut' seine ganze Klasse und ebnete sich den Weg in ein nervenaufreibendes Finale gegen niemand geringeren als den "Iceman" Nicolas 'Nicoals99FC' Villalba. Gegen den Argentinier ging es bis ins Elfmeterschießen, in dem Gültekin Nerven wie Drahtseile bewies und sich verdientermaßen zum Weltmeister krönte.

Die Final-Revanche glückt

So war Neuhausen zum Abschluss der FIFA-Saison einer der ganz wenigen Akteure, die 'Umut' 2022 das Wasser reichen konnten. 2021 noch an selber Stelle gegen den identischen Gegner gescheitert, gelang ihm 2022 die Revanche. Über die VBL Open für das Grand Final qualifiziert, flog 'DullenMIKE' im Dress des SC Freiburg nur so durch die K.o.-Runden.

Erst im Halbfinale gegen Levy Finn 'levyfinn' Rieck von Hansa Rostock, eine unserer Überraschungen des Jahres, wurde es für Neuhausen erstmals enger. Doch auch der Newcomer der Saison konnte den späteren Meister schlussendlich nicht stoppen, das Traumfinale und Rematch gegen 'Umut' war perfekt.

Mit einem 1:0-Sieg ins Rückspiel gegangen, vollbrachte Neuhausen wortwörtlich sein Meisterstück. Dank eines satten 4:0-Erfolgs schoss er sich zur Schale und einer großen Erleichterung: "Es fühlt sich so an, als wäre eine dicke Last von meinen Schultern gefallen, weil ich schon dir ganze Zeit darauf hinarbeite. Letztes Jahr Zweiter, vor zwei Jahren Vierter. Dass es wirklich so passiert, habe ich nicht mit gerechnet, aber ich bin jetzt einfach überglücklich", so 'DullenMIKE'.

Premieren-Sieg mit Statement-Charakter

Überglücklich dürfte 2022 auch Fabienne 'FabienneXIII' Morlok gewesen sein. Der eSportlerin des FOKUS CLAN war schließlich eine ganz besondere Leistung geglückt: Als erste Frau weltweit qualifizierte sie sich für ein Event der FIFA Global Series (FGS), in der um den Einzug in die WM-Endrunde gespielt wird.

Um ihr Debüt als erste Frau bei der FGS wurde 'FabienneXIII' allerdings tatsächlich noch gebracht. Im Zuge einer Bannwelle hatte es bei einem früheren Qualifier zahlreiche Nachrücker gegeben, zu denen auch Stephanie Luana 'Teca' da Silva Santos gehörte. Die Brasilianerin von Astralis schrieb somit Geschichte.

Am Ende gab es für Morlok aber doch ein Happy End - zumindest in Teilen. Zwar unterlag sie in insgesamt drei von vier Spielen und verpasste ein Weiterkommen, sicherte sich aber in ihrem zweiten Match als erste eSportlerin aller Zeiten einen Sieg bei der FGS. Ein Statement für Konkurrenzfähigkeit von Frauen im eSport und eine Premiere, die ihr niemand mehr nehmen können wird.

Zwischen Monatsverträgen und Mailand

Statements setzte 2022 auch eFootball-Profi Mehrab 'MeroMen' Esmailian. Nachdem eFootball 2021 unspielbar veröffentlicht worden war und in der Folge nach massiver Kritik aus Kreisen der Profis kurz vor dem Jahreswechsel der eSport zum Erliegen kam, herrschte Chaos. Bis zu einem Update des Spiels im April sollte sich daran auch nichts mehr ändern.

Eine der Folgen: Ein komplett verschobener Terminplan für die Profis. Erst im Juni dieses Jahres ging die eFootball Championship Pro an den Start. Zu diesem Zeitpunkt waren zahlreiche Verträge von eSportlern jedoch bereits ausgelaufen. Es entwickelte sich zwischenzeitlich eine Kultur der Monats-Verträge nur für die Championship, gegen die Ex-Schalker Esmailian entschieden Stellung bezog. Er könne und wolle nur für ein langfristiges Projekt stehen und ließ das Turnier daher aus.

Wo auf den ersten Blick vielleicht von einer verpassten Chance der Eigenvermarktung gesprochen werden könnte, hat sich diese Haltung im Nachgang tatsächlich bezahlt gemacht. Denn im November wurde bekannt, dass der italienische Traditionsverein Inter Mailand eine eFootball-Mannschaft um Kapitän 'MeroMen' aufbaut. Mit den Nerazzurri, bei denen Esmailian einen langfristigen Vertrag erhielt, will er nun wieder um Titel spielen - sowohl im neu geschaffenen Coppa eFootball Italia als auch auf internationaler Bühne. Es kann sich also auch im eSport lohnen, für seine Ideale einzustehen.

Was sind eure GewinnerInnen des Jahres 2022? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und freut euch auf weitere Rückblicke zu den Aufregern, Enttäuschungen, Überraschungen und Skandalen des Jahres.