"Überragender Torwart" und Freude beim Ernst-Comeback: 96 geht auf Tuchfühlung

Hannover 96 ist wieder in der Spur. Der Sieg gegen einen direkten Konkurrenten stimmte Spieler und Trainer zufrieden - besonders die Freude über ein lang ersehntes Comeback war groß.

In Hannover ausgebildet, die ersten Schritte im Profibereich bei den 96ern gemacht und schließlich im vergangenen Jahr zu seinem Ausbildungsverein zurückgekehrt. Sebastian Ernst hatte seinen Platz in Hannover gefunden. Doch dann, Anfang Februar 2022, riss dem Zehner der 96er die Achillessehne.

Was folgte, war eine lange Leidenszeit. Über neun Monate später war es dann soweit: Beim 2:0-Erfolg der Niedersachsen gegen Fortuna Düsseldorf leuchtete in der 79. Spielminute die grüne Zehn auf, unter tosendem Applaus kehrte Ernst auf den Rasen in der Heinz von Heiden Arena zurück. "Ich bin wirklich froh: Comeback und Heimsieg - einen schöneren Abend konnte ich mir nicht vorstellen. Es hat heute wirklich Spaß gemacht", so der 27-Jährige, der kurz vor Schluss seinem Comeback beinahe mit einem Treffer die Krone aufgesetzt hätte (87.), auf der Website des Vereins.

"Belohnung für die harte Arbeit" - Auch Nielsen freut sich

"Bei der Einwechslung habe ich mich innerlich einfach gefreut. In solchen Momenten lässt man die harte Zeit auch Revue passieren. Deswegen ist es heute auch eine Belohnung für die harte Arbeit", so Ernst, für den sich auch die Mitspieler freuten. Beispielsweise Havard Nielsen, der mit dem Mittelfeldmotor schon zu gemeinsamen Zeiten in Fürth zusammengespielt hatte. "Wir freuen uns heute auch besonders für 'Sebi', er ist ein toller und positiver Junge, so einen braucht die Mannschaft."

Nicht nur Nielsen kennt Ernst noch aus Fürther Zeiten, auch sein Trainer Stefan Leitl, seit diesem Sommer in Hannover, war zuvor in Fürth tätig. Leitl sah gegen Düsseldorf ein "schweres Heimspiel. Wir mussten uns reinarbeiten. Insgesamt finde ich, dass es ein ausgeglichenes Spiel war mit guten Aktionen auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte zeigen die Düsseldorfer dann, warum sie die letzten vier Spiele gewonnen haben."

"Gut, dass Ron diese Form hat"

In der Tat setzte die Fortuna Mitte des zweiten Durchgangs die Heimmannschaft ordentlich unter Druck, doch Ron-Robert Zieler bewahrte sein Team ein ums andere Mal vor dem Anschlusstreffer. "Es ist gut, dass Ron diese Form hat und uns im Spiel hält", meinte etwa Leitl, Torschütze Cedric Teuchert sprach von Zieler als "überragendem Torwart".

Durch das siebte Spiel ohne Gegentreffer und dem auch daraus resultierenden Sieg kletterten die Niedersachsen vorbei an Düsseldorf und Paderborn auf den vierten Platz und gehen auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. Rang eins bis drei sind zwar am Mittwoch noch im Einsatz, aktuell ist 96 aber punktgleich mit Heidenheim Dritter und hat den Aufstieg damit wieder direkt vor Augen. Deshalb ist das Ziel beim letzten Punktspiel vor der Winterpause für Leitl auch klar: "Wir wollen jetzt die paar Stunden bis zum nächsten Spiel nutzen, um noch mal einen rauszuhauen in Kiel" - die Störche empfangen Hannover bereits am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).