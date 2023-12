Überragender Riiber siegt souverän - Schmid wird Sechster

Bei den Nordischen Kombinierern hat Jarl Magnus Riiber nach seinem Vortagessieg auch am Sonntag gewonnen. Nach überragendem Sprung ließ der Norweger in der Loipe nichts anbrennen. Julian Schmid verlor nach Aufholjagd das Podest am Ende wieder aus den Augen.

Einsames Rennen: Jarl Magnus Riiber siegte in Lillehammer erneut ungefährdet. IMAGO/GEPA pictures