Überragender Gamewinner: Pleiß und Efes im Euroleague-Finale

Der deutsche Nationalspieler Tibor Pleiß greift mit Titelverteidiger Anadolu Efes nach dem erneuten Triumph in der Euroleague. Das lag an einem überragenden Gamewinner von Teamkollege Vasilije Micic.

Beim Final Four in Belgrad gewann Istanbul am Donnerstagabend das Halbfinale gegen Olympiakos Piräus mit 77:74 (42:43) und erreichte das Endspiel. Entscheidender Mann war am Ende des Spiels Vasilije Micic, der mit Ablauf der Wurfuhr einen überragenden Dreier verwandelte. Der Jubel kannte anschließend keine Grenzen, der Matchwinner verschwand unter einer Jubeltraube.

Im Finale bekommen es Pleiß & Co. am Samstag (19.00 Uhr/MagentaSport) mit dem FC Barcelona oder Real Madrid zu tun, die beiden spanischen Teams treffen ab 21 Uhr aufeinander.

Pleiß kam in knapp 20 Minuten Einsatzzeit auf acht Punkte und sieben Rebounds. Topscorer der Türken war Shane Larkin mit 21 Zählern. 2018/19 war Istanbul im Finale an ZSKA Moskau gescheitert, 2019/20 fand das Final Four wegen der Corona-Pandemie nicht statt, 2020/21 schlug Pleiß mit Anadolu im Endspiel den FC Barcelona.