Überragender Franz Wagner setzt Bestmarken: "Hätte lieber gewonnen"

Besser als Dirk Nowitzki und auf den Spuren von Shaquille O'Neal: Franz Wagner hat am Dienstag in der NBA für Aufsehen gesorgt.

Am Ende unterlagen die Orlando Magic dem Meister Milwaukee Bucks mit 110:127, doch Franz Wagner dürfte dieses Spiel noch eine Weile im Gedächtnis bleiben. Der 20-jährige Berliner zeigte die beste Leistung seiner noch jungen NBA-Karriere - mit historischer Note.

Mit 38 Punkten war er nicht nur bester Werfer der Partie, sondern übertraf auch seinen bisherigen Bestwert von 28 Punkten deutlich. Es war die beste Ausbeute unter allen diesjährigen Rookies in der Liga und unter allen deutschen Rookies in der NBA-Geschichte.

In der Franchise-Ära kamen nur Dennis Scott (40) und Shaquille O'Neal (46) auf mehr Punkte als Rookies. Dirk Nowitzki hatte 1998 in seiner ersten Spielzeit für die Dallas Mavericks einmal 29 Zähler gesammelt.

Wagner überzeugt nicht nur in der Punkte-Statistik

Wagner, der in diesem Jahr an achter Stelle gedraftet wurde, überzeugte vor 16.696 Zuschauern im Amway Center von Orlando auch in anderen Statistik-Werten: sieben Rebounds (sechs in der Defensive), eine 100-prozentige Freiwurfquote (zehn von zehn), drei Assists. Er verwandelte zwölf von 20 Würfen, darunter vier von acht Dreier-Versuchen.

"Es ist cool, dass ich ein gutes Spiel hatte. Aber ich wollte den Sieg", erklärte der Small Forward nach seiner aufsehenerregenden Vorstellung. Auch die persönlichen Glückwünsche von Bucks-Center DeMarcus Cousins nahm Wagner nur widerwillig an. "Er hat mir zum Spiel gratuliert", berichtete Wagner: "Ich haben gesagt: Danke, das ist definitiv eine coole Geste. Aber ich hätte lieber das Spiel gewonnen."

Für die Magic war es die dritte Niederlage hintereinander, in der Eastern Conference sind nur die Detroit Pistons schlechter. Die Bucks dagegen, für die Giannis Antetokounmpo auf 28 Punkte kam, sind nach dem vierten Sieg am Stück voll auf Play-off-Kurs.

James und Westbrooks stoppen Lakers-Negativlauf - Curry hat die 3000

Franz' älterer Bruder Moritz Wagner kam am Dienstagabend (Ortszeit) erstmals seit Mitte Dezember wieder zum Einsatz und erzielte sieben Punkte. Er war in das sogenannte Corona-Protokoll der Liga aufgenommen worden und hatte fünf Spiele verpasst. Auf der Liste stehen Spieler, die sich selbst mit dem Coronavirus infiziert haben oder engen Kontakt zu solchen Personen hatten.



Das betrifft zurzeit auch Isaac Bonga, der beim 109:114 der Toronto Raptors gegen die Philadelphia 76ers ebenso nicht mitwirken durfte wie Daniel Theis beim 123:132 gegen die Los Angeles Lakers, wobei Theis zumindest im Kader stand. Die Lakers durchbrachen auch dank zweier Triple Double von LeBron James und Russell Westbrook ihre fünf Spiele währende Niederlagen-Serie.

Stephen Curry erreichte bei der 86:89-Niederlage seiner Golden State Warriors gegen die Denver Nuggets derweil den nächsten Meilenstein: Als erster Spieler der NBA-Geschichte verwandelte er seinen 3000. Dreier.

Alle NBA-Ergebnisse auf einen Blick