"Überragender" Engels erhält Sonderlob: FCA feiert "völlig verdienten Sieg"

1:0 schlug der FC Augsburg Tabellennachbar Hoffenheim und zog im Abstiegskampf davon. Für Trainer Enrico Maaßen der verdiente Lohn einer Willensleistung nach bitteren Rückschlägen.

Zweimal hatten die Augsburger gegen Hoffenheim vergeblich gejubelt. Sowohl der Treffer von Arne Engels in der achten Minute als auch das Tor Ermedin Demirovics kurz nach Wiederanpfiff hatte das Schiedsrichtergespann einkassiert. "Es war ein schwieriges Spiel, wenn du so viele Glücksmomente hast, die zurückgenommen werden", resümierte Trainer Enrico Maaßen bei DAZN die beiden bitteren Augenblicke für die Fuggerstädter.

Augsburger Willensleistung

Dass seine Schützlinge sich kurz vor Schluss doch noch mit dem dritten 1:0-Heimerfolg in Serie belohnten, war für den Coach daher besonders eines: "Am Ende war es eine Willensleistung." Eine Willensleistung, mit der sich der FC Augsburg für Maaßen zu Recht belohnte: "Die Mannschaft hat einfach immer weitergemacht. Es war ein völlig verdienter Sieg heute."

Einmal mehr überzeugte dabei eben jener Engels, der in den Anfangsminuten noch vergebens gejubelt hatte, kurz vor Abpfiff aber die siegbringende Ecke schlug. "Heute hatte er ein bisschen Streuung drinnen, aber wenn du dann eine Ecke genau dahin bekommst und wir das Tor machen, hat er es gut gemacht", lobte sein Trainer den jungen Belgier für den spielentscheidenden Standard.

Wir sind alle am Staunen, wenn wir ihn sehen. Ermedin Demirovic über Arne Engels

Im Winter für kleines Geld bereits ein halbes Jahr vor Vertragsende aus Brügge zu den Fuggerstädtern gewechselt, ist Engels der bisher vielleicht wichtigste Neuzugang des FCA. "Überragend", fasste Demirovic das Bild zusammen, dass seine Mitspieler von dem Mann aus der Mittelfeldzentrale haben, und adelte den Kollegen mit einer Lobeshymne: "Wir sind alle am Staunen, wenn wir ihn sehen. Er läuft viel, hilft der Mannschaft, das war so nicht zu erwarten. Er hat sich gut integriert und macht es von Spiel zu Spiel besser."

Gehen Engels und Augsburg den nächsten Schritt in der Fremde?

Der Youngster selbst gab sich indes etwas bescheidener. Er habe ein gutes Spiel von seiner Mannschaft gesehen, die aber öfter hätte treffen können. "Ich zeige mich in jedem Training, arbeite hart und habe meine Chance ergriffen", analysierte er seine bisherige Entwicklung bei den bayerischen Schwaben. Jedoch nicht, ohne darauf hinzuweisen, dass "ich das weiterhin tun muss und jedes Spiel nutze, um besser zu werden."

Die nächste Gelegenheit dazu hat er am nächsten Samstag bei Hertha (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wo dem FC Augsburg nach drei Pleiten endlich auch der erste Auswärtssieg des Jahres gelingen soll. "Wir wollen ein besseres Auswärtsspiel machen als in Mainz - und das wird uns gelingen", kündigte Trainer Maaßen an, der seinen Wunsch für die kommende Woche direkt hinterherschob: "Hauptsache, wir gewinnen!"