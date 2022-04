Überragender Benzema: "Das sind magische Nächte"

Auch der FC Chelsea hat es nicht geschafft, Karim Benzema zu stoppen. Im Viertelfinal-Hinspiel an der Stamford Bridge brillierte der Franzose einmal mehr und bestätigte die defensive Grundeinstellung der Blancos.

34 Spiele in La Liga und Champions League, 35 Tore - Karim Benzema ist nicht zu stoppen. Seine aktuelle Form hat es zugelassen, dass mit ihm und Vinicius Junior nur zwei nominelle Offensivspieler von Beginn an gegen den FC Chelsea auf dem Feld standen - und Real letztlich erfolgreich war. Fede Valverde übernahm als zurückgezogener Rechtsaußen sämtliche Defensivaufgaben für die beiden Freigeister im Angriff, wenngleich Benzema oft selbst dafür sorgte, dass Vinicius Junior in die Nähe des Strafraums der Blues kam.

Nachdem der Brasilianer die erste große Chance der Blancos, eingeleitet von Benzema und Valverde, nur an die Latte setzte, war es der Franzose, der auf Vorlage von Vinicius Junior die Stamford Bridge erstmals verstummen ließ. Benzema schickte Vinicius Junior links in den Strafraum, zog selbst in höchstem Tempo in den Sechzehner und vollendete dann die maßgenaue Flanke seines kongenialen Offensivpartners mit dem Kopf wuchtig unter die Latte.

"Ich habe über die vergebene Chance noch nachgedacht"

"Wir hatten ein gutes Aufbauspiel und gefährliche Konter. Wir haben die Zwischenräume gefunden und waren dann mit Benzema und Vinicius nach vorne gefährlich", spiegelte Carlo Ancelotti seinen defensiven Matchplan am Mikrofon von "BT Sport" wider. Nach dem Führungstreffer dauerte es nur drei weitere Minuten, ehe Benzema seine unglaubliche Form einmal mehr unter Beweis stellte. Modric flankte butterweich zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt, Benzema enteilte Thiago Silva und Christensen und köpfte im Rückwärtslaufen punktgenau gegen die Laufrichtung von Chelsea-Keeper Edouard Mendy ins rechte Eck ein.

Vor der Pause bewies der 34-Jährige dann aber doch noch einmal Menschlichkeit, frei vor Mendy schoss Benzema knapp links vorbei. Das wurmte ihn. "Ich bin froh, dass ich das dritte Tor noch gemacht habe, da ich über die vergebene Chance noch nachgedacht hatte", so Benzema bei "Movistar Plus". Eben jenes drittes Tor bestätigte nur noch, dass es bei Benzema einfach läuft. Er profitierte von einem unsauberen Zuspiel von Mendy zu Antonio Rüdiger, reagierte gedankenschnell und musste dann nur noch ins leere Tor einschieben.

Courtois nimmt die Fans in die Pflicht

Sein zweiter Dreierpack in der Champions League in Folge, bereits im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain sorgte er mit seinem Hattrick überhaupt dafür, dass Real nun im Viertelfinale steht - und mit einem Bein bereits im Halbfinale. "Das sind magische Nächte, wie zuletzt auch im Bernabeu gegen Paris. Wir sind gekommen, um zu gewinnen und zu zeigen, dass wir Real Madrid sind", berichtet Benzema, der nun mit elf Treffern nach Robert Lewandowski der zweitgefährlichste Angreifer der Königsklasse ist.

Den Zwei-Tore-Vorsprung nimmt Real nun mit ins Rückspiel am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Thibaut Courtois warnt davor, sich schon zu sicher zu ein. "Wir dürfen nicht glauben, dass es schon geschafft ist. Ein frühes Gegentor und alles ist wieder offen. Wir brauchen wie schon gegen Paris unsere Fans und müssen spielen, als ob es unentschieden stehen würde."