Überragende Shiffrin in eigener Liga - Drittes Podest für Dürr

Wie schon im Riesenslalom einen Tag zuvor nahm Mikaela Shiffrin auch im Slalom einen großen Vorsprung mit in den zweiten Lauf. Am Ende feierte die US-Amerikanerin in überragender Art und Weise ihren 93. Weltcup-Sieg. Lena Dürr verbesserte sich auf Rang zwei.

Das Siegerfoto in Lienz: Lena Dürr (li.), Mikaela Shiffrin (M.) und Michele Gisin (r.). IMAGO/GEPA pictures