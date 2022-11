"Überragend": Rode schwärmt von der Eintracht - und spricht einen Makel an

Nach dem Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse hat die Eintracht in Augsburg den nächsten Sieg eingefahren. Sebastian Rode ist vom Fußball seiner Mannschaft angetan.

In den Wochen vor der WM in Katar hat Frankfurt dank Liga, Pokal und Champions League einen straffen Terminkalender zu bewältigen. Doch trotz vieler englischen Wochen fahren die Adler Spiel für Spiel wichtige Siege ein. Auch gegen Augsburg ging die Eintracht wieder als Sieger vom Platz - obwohl man bereits nach 31 Sekunden zurücklag.

Eine fantastische Leistung, fand SGE-Kapitän Sebastian Rode nach der Partie am "Sky"-Mikrofon: "Überragend. Hier 2:1 zu gewinnen ist ein überragendes Ergebnis. Gerade nach dem Spiel in Lissabon heute nochmal so zu fighten, zu laufen, ist großes Kino für unsere Mannschaft".

Fokus auf die Teamleistung

Nachdem er schon gegen die Portugiesen nach seiner Einwechslung maßgeblichen Anteil an der K.-o.-Runden-Qualifikation der Eintracht hatte, war der 32-Jährige auch gegen die Fuggerstädter unmittelbar am Sieg beteiligt. Bereits nach 13 Minuten gelang der Eintracht der Ausgleich. Torschütze: Sebastian Rode. "Junior spielt den Ball rein, Jesper macht den Weg frei, indem er auf den ersten Pfosten geht - und dann muss ich nur reinschieben", will er die Lorbeeren gar nicht selbst ernten, sondern legt viel lieber den Fokus auf die Teamleistung.

Die stimmt in den vergangenen Partien, denn abgesehen von der "unglücklichen Niederlage gegen Dortmund" (1:2) hat die Eintracht einen Lauf. "Wir spielen sehr guten Fußball", lieferte der Kapitän die Begründung für die aktuelle Form, ehe er jedoch eine Einschränkung nachschob: "die meiste Zeit des Spiels. Das Einzige, was wir noch abstellen können, wäre, immer ein Gegentor zu kassieren.“

Tatsächlich: ohne Gegentor blieb die Eintracht zuletzt im Pokal beim 2:0 gegen Fünftligist Stuttgarter Kickers, sonst traf der Gegner der Hessen in den vergangenen neun Partien immer. Vor der WM-Pause hat die SGE noch zweimal die Chance, dieses Makel auszubügeln. Am Mittwoch (20:30 Uhr) kommt die TSG aus Hoffenheim in den Deutsche Bank Park, am Sonntag geht es für die Glasner-Elf dann nach Mainz (15.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker).