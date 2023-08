"Überragend angenommen": Toppmöllers Lob - Ngankams Wunsch

Mit einem 2:0 über Levski Sofia steht Eintracht Frankfurt in der Conference League. SGE-Trainer Dino Toppmöller lobte seine Mannschaft und freute sich vor allem über die Entstehungsweise des ersten Tores. Matchwinner Ngankam hat hingegen einen Wunschgegner.

Im Rückspiel der Play-offs zur Conference League fehlte Eintracht Frankfurt lange die offensive Durchschlagskraft. Die SGE machte zwar ordentlich Druck, richtig gefährlich wurde es für ein sehr defensiv eingestelltes Levski Sofia nicht. Omar Marmoush, der ohne den aus bekannten Gründen fehlenden Randal Kolo Muani im Angriff agierte, arbeitete zwar viel, stand bei seinen gefährlichsten Aktionen aber stets im Abseits.

"Wir haben mit viel Intensität gespielt, aber nicht alles perfekt gemacht", sagte Ellyes Skhiri nach der Partie. In der Tat machte die Eintracht viel Druck, offensiv fehlte allerdings Genauigkeit. Erst mit der Einwechslung von Jessic Ngankam änderte sich das entscheidend, weil der Neuzugang von Hertha BSC erst selbst traf und dann für Skhiri ideal weiterleitete.

Toppmöllers Freude beim ersten Treffer

Besonders das erste Tor hatte es Trainer Dino Toppmöller angetan - und das nicht nur, weil dort endlich der Querpass auch bei einem Frankfurter landete, sondern auch, weil dieser (Ngankam) die Kugel überhaupt erst einmal traf und sie auch noch ins Tor setzte. Der Coach freute sich vor allem deswegen, weil das Tor so fiel, "wie wir es vorhatten". Auch in den 78. Minuten zuvor war der spielerische Ansatz durchaus zu erkennen, spätestens nach dem Querpass scheiterte aber stets der Plan.

Auch der zweite Treffer war sauber herausgespielt - diesmal abgeschlossen von Skhiri. Die durchaus technisch anspruchsvolle Vorlage kam von Ngankam, nicht nur deswegen gab es Lob von Toppmöller: "Tor gemacht, eins vorgelegt, für ihn ein perfekter Abend - für uns alle."

"Die letzten Tage waren nicht einfach"

So sehr hatte man es sich bei der Eintracht gewünscht, nach rauschenden Abenden in der Europa League und zuletzt sogar der Champions League ein weiteres Jahr international dabei zu sein. Zur Unzeit kam da der Wechselwunsch von Kolo Muani inklusive Trainingsstreik und Kaderverbannung. "Ich bin unheimlich stolz auf die Truppe, weil die letzten Tage nicht einfach waren", so Toppmöller.

Seine Elf habe das Ganze aber "überragend angenommen", auch die taktische Neuausrichtung des Gegners (Fünfer- statt Viererkette) und das frühe verletzungsbedingte Ausscheiden von Kristijan Jakic, der nach einem Zusammenprall mit Willian Pacho mit einer versorgten Platzwunde nur bis in die 31. Minute weitermachen konnte. Zusätzlich zog sich Jakic auch eine Gehirnerschütterung zu, wie Toppmöller nach der Partie bestätigte. Damit wird der Allrounder wohl zumindest am Sonntag gegen Köln (15.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen.

Wir wussten, was dieser internationale Wettbewerb für den Verein bedeutet. Dino Toppmöller

Insgesamt sah Toppmöller ein "dominantes Spiel" seiner Elf, das man "am Ende auch verdient gewonnen" habe. "Wir wussten, was dieser internationale Wettbewerb für den Verein bedeutet", sagte Toppmöller nach einem gewohnt stimmungsvollen Abend im Frankfurter Stadion. Am Ende gehört zur Wahrheit aber auch, dass seine Mannschaft lange harmlos geblieben war, bis Ngankam auf den Platz kam und den offensiven Knoten löste. Deshalb darf sich nicht nur Toppmöller auf noch mehr Abende mit "Gänsehautgefühl" freuen.

Wer die Frankfurter Gegner dann in der Conference League sind, entscheidet sich am Freitag, wenn ab 14.30 Uhr (LIVE! bei kicker) die Gruppen ausgelost werden. Matchwinner Ngankam "ist es eigentlich egal", wer der SGE zugelost wird. Gut, so ganz dann doch nicht, denn einen Wunsch hatte der Angreifer dann doch: "Ich wollte schon immer mal in der Türkei spielen." Zur Auswahl stehen mit Fenerbahce und Besiktas Vertreter mit ordentlichem Renommee.

Lesen Sie auch: Diese 32 Teams sind für die Europa Conference League qualifiziert