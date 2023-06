"Überperformer" Steijn übernimmt Ajax

Die Trainerfrage bei Ajax Amsterdam ist geklärt. Maurice Steijn (49) tritt die Nachfolge von John Heitinga an und soll den Rekordmeister wieder zurück an die Spitze führen.

Ajax hat eine enttäuschende Spielzeit hinter sich. Platz 3 in der Eredivisie reichte am Ende nur für die Qualifikation für die Play-offs um den Einzug in die Europa League, während die PSV Eindhoven und Meister Feyenoord Rotterdam den jahrelangen Stammplatz von Ajax in der Champions League einnehmen.

Auch international konnte Ajax nicht an die erfolgreiche jüngere Vergangenheit anknüpfen. In der Königsklasse reichte es in der abgelaufenen Saison in der Gruppenphase nur für Platz 3 und den Abstieg in die Europa League. Dort war dann im K.-o.-Runden-Play-off gegen Union Berlin Schluss.

Auch unter Heitinga kein Erfolg

Als Ajax Mitte Februar an der Alten Försterei mit 1:3 verlor und sich damit aus dem internationalen Geschäft verabschiedete, war der vor der Saison eingestellte Cheftrainer Alfred Schreuder, Nachfolger für den gen Manchester abgewanderten Erik ten Hag, bereits gar nicht mehr da. John Heitinga hatte ab Januar das Sagen an der Amstel, konnte die Erwartungen von Neu-Sportdirektor Sven Mislintat aber nicht erfüllen.

Der ehemalige Sportdirektor des VfB Stuttgart kündigte Anfang des Monats an, dass es mit Heitinga über den Sommer hinaus nicht weitergehen wird. Ein erfahrenerer Trainer sollte Ajax zurück zu alter Stärke verhelfen. Diese Aufgabe wird nun Maurice Steijn übernehmen, das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Platz 6 mit Sparta

Steijn kommt von Sparta Rotterdam in die Hauptstadt der Niederlande, wo der 49-Jährige einen Vertrag bis 2026 unterschreibt. Bei Sparta machte Steijn in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam, führte den Verein aus dem Abstiegskampf auf Platz 6. Zuvor trainierte Steijn ADO Den Haag, Venlo, Al-Wahda (Abu Dhabi) und Breda.

"Maurice ist mittlerweile rund 20 Jahre als Trainer im Profifußball aktiv, davon zehn Jahre als Cheftrainer. Bei allen Vereinen, für die er gearbeitet hat, übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen", wird Mislintat in einer Vereinsmitteilung zitiert. Steijn habe "mit seinen Mannschaften mehrfach gezeigt, dass er ein Überperformer und bereit für einen Aufstieg ist."

Dem ehemaligen Profi assistieren wird neben Said Bakkati auch der deutsche Max Lesser. Der 28-Jährige kommt vom VfB Stuttgart und steigt zum Chefanalysten auf.