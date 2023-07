"Übernimmt auf und neben dem Platz Verantwortung": Kiel verlängert mit Sander

Philipp Sander bleibt der KSV Holstein über seinen ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag erhalten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat der defensive Mittelfeldspieler seinen Kontrakt vorzeitig verlängert.

Von 2015 bis 2020 war Kiel die Heimat von Philipp Sander, seit seiner Rückkehr von einer einjährigen Leihe zum SC Verl 2021 ist sie es wieder. Und der hohe Norden wird wohl noch für viele Jahre die Heimat des 25-Jährigen bleiben.

Am Freitag gab Holstein Kiel die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Sander bekannt. Eigentlich stand der Mittelfeldspieler ohnehin noch bis 2024 unter Vertrag, nun einigten sich beide Seiten auf eine Ausdehnung des Arbeitspapiers um weitere drei Jahre bis Sommer 2027.

"Er übernimmt auf und neben dem Platz Verantwortung und setzt spielerisch Akzente, die dem Erfolg der Mannschaft zuträglich sind", erklärte Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver die Entscheidung aus Sicht der Störche. Ebenfalls wichtig: "Außerdem ist Philipp menschlich eine Bereicherung für das Team."

Rapp: "Der aufgezeigte Weg hat mich überzeugt"

Der gebürtige Rostocker wechselte 2015 ins Nachwuchsleistungszentrum der KSV, wo er die U 19 und U 23 durchlief, bevor er 2018 sein Debüt in der 2. Liga feierte. Nach der Rückkehr aus Verl hat er sich zur Stammkraft im zentralen Mittelfeld von Trainer Marcel Rapp entwickelt, vergangene Saison stand er in 26 seiner 32 Ligaspielen in der Startelf (kicker-Durchschnittsnote 3,45).

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit der sportlichen Leitung des Vereins und mit dem Trainer. Zum einen hat mich der aufgezeigte Weg überzeugt und zum anderen habe ich die Wertschätzung, die mir gegenüber geäußert wurde, sehr positiv wahrgenommen", wird Sander in der Mitteilung zitiert.