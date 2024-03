"Überleben die Nacht nicht!" Große Derby-Partie in Eisenach

Der ThSV Eisenach feiert eine überraschenden Sieg gegen den SC DHfK Leipzig. Im Anschluss gibt es eine Party, die wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

"Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey" - diese Worte waren am Sonntag von fast allen Menschen, die dem ThSV Eisenach nahe stehen, zu hören. Nicht nur die rund 1.500 Fans stimmten diesen Sprechchor nach dem 31:29-Erfolg beim SC DHfK Leipzig immer wieder an, sondern auch die Spieler.

Rechtsaußen Moritz Ende ließ es sich nicht nehmen, diese Worte fleißig auf der Rückfahrt mit dem Sonderzug aus Leipzig in ein Mikrofon zu brüllen. Dass er zuvor mit seinen Teamkollegen bereits 60 Minuten hart dafür gekämpft hatte, war ihm nicht anzumerken.

"Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, den Verein, die Fans. Uns ist heute eine kleine Geschichte gelungen. Wir haben uns sehr schwergetan in dieser Rückrunde und jetzt haben wir uns freigeschwommen", sagte ein stolzer ThSV-Trainer Misha Kaufmann der dpa.

"Überleben die Nacht nicht!" Eisenach-Profi scherzt nach Sieg

Bereits am frühen Sonntagmorgen hatten sich rund 800 Eisenach-Fans mit einem Sonderzug aufgemacht, um das Derby im rund 200 Kilometer entfernten Leipzig zu einem ganz besonderen zu machen. Gemeinsam mit einer Blaskapelle ging es schließlich vom Bahnhof zur Halle, die dann zu einem echten Hexenkessel wurde.

"Unsere Fans haben das gleiche Herz gezeigt, das wir 60 Minuten auf das Parkett gelegt haben. Sie gaben uns ganz viel zusätzliche Kraft", erklärte Kaufmann in einer Vereinsmitteilung der Eisenacher. Selbst Willy Weyhrauch sprach von einer "grandiosen Fan-Unterstützung", die ihm und seinen Kollegen viel Kraft gegeben hat.

Daher war es fast logisch für die Verantwortlichen, dass es nach der grandiosen Unterstützung nur einen Weg zurück gibt: Im Sonderzug mit den Fans. "Ich glaube, wenn wir mit dem Zug fahren, dann überleben wir die Nacht nicht", meinte Marko Grgic mit einem Lachen nach der Partie.

"Erstaunlich!" Genug Bier im Eisenacher Party-Zug

Und so viel sei verraten: Die Eisenacher überlebten die Nacht mit ihren Fans. Gegen 20 Uhr verließ der längst in einen Partyzug umfunktionierte Sonderzug Leipzig in Richtung Thüringer Heimat. Für die Spieler blieb zwar nur ein Stehplatz, aber "es war ein cooles Supererlebnis, das auch uns viel Spaß gemacht hat", schilderte Kapitän Peter Walz der Ostthüringer Zeitung.

Trotz der erhöhte Fanschar im Zug reichte auch das Bier. "Ich glaube, nur in der letzten Viertelstunde wurde es ein bisschen eng. Aber erstaunlich", zeigte sich Malte Donkor überrascht.

Doch so groß die Party in der Nacht auch war, gilt es nun wieder den Fokus auf die Liga zu richten. Mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz befindet sich der Verein zwar in einer guten Position, doch der Klassenerhalt ist alles andere als sicher. "Es ist wirklich so, dass die Mannschaft - wir sprechen sehr viel darüber - fest daran glaubt, dass der Klassenerhalt möglich ist", erläuterte der Sportliche Leiter Maik Nowak der dpa seinen Ansatz.

Deswegen will der Klub nun auch am Ostersonntag daheim gegen den großen SC Magdeburg angreifen. "Welchen Spieler muss man in Eisenach motivieren, um gegen eine der besten Mannschaften der Welt gut spielen zu wollen. Wir waren in Magdeburg auch in der zweiten Halbzeit nochmal auf Tuchfühlung ran. Dann hat sich die Klasse durchgesetzt. Aber wir gehen in jedes Spiel rein, jedes Spiel gewinnen zu wollen", so Nowak.