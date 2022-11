Überholt Aachen den SVR im Spitzenspiel? - RWO und Münster auswärts gefragt

Der 15. Spieltag in der Regionalliga West geht größtenteils samstags über die Bühne. Unter anderem findet das Verfolgerduell zwischen Alemannia Aachen und dem SV Rödinghausen statt. Dazu reist Rot-Weiß Oberhausen zur SG Wattenscheid 09 und der Wuppertaler SV empfängt die Düsseldorfer Reserve. Im einzigen Sonntagsspiel ist Primus Preußen Münster zu Gast in Köln bei der Fortuna.

Die zuletzt äußerst erfolgreiche Alemannia empfängt am Samstag Rödinghausen am Tivoli. IMAGO/foto2press

Der mittlerweile 15. Spieltag steht am Wochenende in der Regionalliga West auf dem Programm. Und für Alemannia Aachen ist das die nächste Chance, sich in der Tabelle weiter nach vorne zu arbeiten. Zu Gast am Tivoli ist zum Spitzenspiel der zweitplatzierte SV Rödinghausen. Beim SVR stottert der Motor aktuell etwas. Gegen Wiedenbrück und Bocholt - beides Teams aus der unteren Tabellenhälfte - reichte es zuletzt nur zu einem Punkt, womit auch die Tabellenspitze wieder futsch war. Zudem wuchs der Rückstand auf Münster auf fünf Zähler an. In Aachen will die Rump-Elf nun zurück in die Spur. Keine allzu leichte Aufgabe, Aachen gewann seine vergangenen drei Spiele - darunter das Verfolgerduell gegen Lippstadt -, weist zusätzlich die klar bessere Bilanz im Direktvergleich mit Rödinghausen auf. Ein Heimspielsieg und die Kaiserstädter würden auch im Tableau an den Gästen vorbeiziehen. "Ich habe gehört, dass die Alemannia auf 10.000 Zuschauer hofft. Das wird auch für uns etwas Besonderes, in diesem geilen Stadion vor einer solchen Kulisse aufzulaufen", sagt SVR-Trainer Rump voller Vorfreude, auch wenn er mit personellen Problemen zu kämpfen hat. Estevao und Riemer fehlen mit Sperren, die Keeper Tigges und Gaye ebenso verletzt wie Wiemann und Wolff . Immerhin stehen Schuster und Bach vor ihrem Comeback.

Ein weiteres Verfolgerduell steht zwischen Borussia Mönchengladbach II und dem SV Lippstadt an. Letzterer unterlag zuletzt Aachen 0:1. Der Gladbacher schlug Köln II und sprang vorbei an Lippstadt auf Rang 4. Vor Lippstadt steht nach dem vergangenen Spieltag auch der Wuppertaler SV, der sich weiter im Aufwind befindet. Gegner im Stadion am Zoo ist am Samstag Fortuna Düsseldorf II, das jüngst eine Abreibung von Primus Münster bekam.

Die gute Ausgangslage, die sich Rot-Weiß Oberhausen geschaffen hatte, gab die Terranova-Truppe in den jüngsten zwei Spielen gegen Wuppertal und Ahlen aus Hand. Statt zwei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Münster sind es durch die beiden Pleiten mittlerweile acht. Coach Mike Terranova ist auf Ursachenforschung. Beim Tabellenvorletzten in der Lohrheide wollen die Kleeblätter in die Erfolgsspur zurückkehren. Die SG Wattenscheid hofft nach der Pleite in Kaan-Marienborn, bei der man eine 0:1-Führung verspielt hatte, dagegen wieder auf Zählbares, um den Funken Resthoffnung im Keller zu bewahren.

Straelen mit dem Rücken zur Wand

Dieser Funke Resthoffnung glimmt beim SV Straelen nur noch ganz schwach. Elf Punkte liegt der SVS bereits hinter einem Nichtabstiegsplatz. Die Mannschaft von Bekim Kastrati braucht dringend Erfolge. Am Samstag reist nun der 1. FC Köln II zum Kellerduell nach Straelen, ein Sieg wäre für die Gastgeber also Pflicht. Der Kölner Nachwuchs rutschte jüngst auf einen Abstiegsplatz ab, steht also ebenfalls unter Druck.

Druck verspürt nach seiner aktuellen Niederlagen-Serie auch der 1. FC Düren, der seit fünf Spielen auf Punkte wartet und nur noch Rang 16 belegt. Gegner am Samstag ist auswärts im Wersestadion Rot Weiss Ahlen. Ein wichtiges Match für beide Teams. RWA befreite sich jüngst durch vier Spiele ohne Niederlage aus den Klauen der Abstiegszone. Eine Niederlage gegen den Aufsteiger könnte Ahlen jedoch wieder in den Tabellenkeller ziehen. Ein Erfolg wiederum würde Düren distanzieren.

Mit Abstiegssorgen zu kämpfen hat auch der SC Wiedenbrück, obwohl er zuletzt viermal nicht verlor. Allerdings helfen Unentschieden auf Dauer auch nicht großartig weiter. Am Samstag benötigt die Brinkmann-Elf deshalb einen Erfolg, mit dem man sich etwas Luft verschaffen und Gegner Kaan-Marienborn ebenfalls in den Sog des Abstiegskampfes hineinziehen könnte. Vier Zähler trennen beide Mannschaft derzeit. Der 1. FCKM bremst jüngst mit einem 2:1 gegen Wattenscheid seine Talfahrt und würde im besten Fall mit einem Erfolg die Abstiegsränge auf acht Zähler wieder distanzieren.

Trotz jüngst gezeigter Leistungen plagen auch den 1. FC Bocholt weiter Abstiegssorgen. Samstags gastiert nun der Schalke II am Hünting. Der Knappen-Nachwuchs hatte zuletzt mit Formschwankungen zu kämpfen, holte aus den letzten drei Partie gegen Teams aus dem Tabellenkeller nur zwei Punkte und verpasste damit den Anschluss zur Tabellenspitze. Mit einem Sieg könnte Bocholt nach Punkten mit den Schalkern gleichziehen.

Münster zu Gast in Köln

Abgerundet wird der 15. Spieltag mit der Sonntagspartie des Tabellenführers Preußen Münster bei Fortuna Köln. Die Münsteraner haben ihre Schwächephase überwunden und gewannen ihre beiden letzten Partien souverän. Mit Ausnahme des 1:4 in Düsseldorf präsentierte sich auch die Fortuna zuletzt gut in Form, sammelte aus fünf Spielen zwölf Punkte und kletterte in der Tabelle auf Rang 9.