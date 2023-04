"Überhartes Manöver": Zoff zwischen Verstappen und Russell

Nach dem Sprintrennen in Baku gerieten Max Verstappen und George Russell aneinander. Grund dafür war eine Kollision kurz nach dem Start.

Frustriert stand Max Verstappen in der Boxengasse neben seinem Auto, das er im Sprintrennen in Baku auf einen für ihn enttäuschenden dritten Platz fuhr. Der Niederländer begutachtete den Seitenkasten seines Red Bulls, der auf der linken Seite ein nicht zu übersehendes Loch hatte.

Was war passiert? Verstappen erwischte beim Sprint einen schlechten Start, kam wie schon zuletzt in Australien nicht wirklich vom Fleck. So tauchte George Russell im Mercedes bereits in der ersten Kurve neben Verstappen auf. Den ersten Angriff des Briten konnte der Weltmeister noch abwehren, ehe es in Kurve zwei zur Berührung kam. Russell bremste in die Innenseite, bekam Untersteuern und erwischte Verstappen dadurch am Seitenkasten. Der Mercedes-Pilot drückte Verstappen nach außen, hatte anschließend die bessere Traktion und übernahm vorübergehend Platz drei.

Marko kontra Wolff

"Das war ein überhartes Manöver. Um ein Haar wäre Max in der Mauer gelandet", ärgerte sich Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko bei "Sky" über jene Szene - und richtete anschließend kritische Wort gen Russell. "Er ist jetzt lange genug dabei, so etwas darf ihm nicht passieren." Toto Wolff spielte die Aktion derweil aus Mercedes-Sicht natürlich etwas herunter. "Sie haben diese Situation gemeinsam schon 50-mal in ihrem Leben erlebt. Wer außen ist, bleibt über", meinte der Österreicher.

Und die beiden Protagonisten? Verstappen stellte Russell direkt in der Boxengasse zur Rede, zeigte wütend auf seinen beschädigten Boliden. Der Brite monierte den fehlenden Grip, das ließ Verstappen aber nicht gelten. "Du musst mehr Platz lassen." Russell zog anschließend von dannen, Verstappen warf ihm noch ein paar Worte und anschließend ein Schimpfwort hinterher.

Das Loch in Max Verstappens Seitenkasten war nicht zu übersehen. IMAGO/Motorsport Images

"Ich verstehe nicht, warum man da so viel Risiko gehen muss in der ersten Runde. Wir haben alle das Problem, dass die Reifen blockieren können", äußerte sich Verstappen kurz darauf in einem Interview. Russell sah es derweil anders. "Ich bin hier, um zu gewinnen. Da halte ich mich natürlich nicht zurück. Ich war ziemlich überrascht, dass er von der äußeren Linie noch kommt. Das war natürlich keine Absicht."

Mehr Schaden als zunächst angenommen

Trotz des Schadens zog Verstappen im Laufe des Sprintrennens aber wieder an Russell vorbei, Charles Leclerc konnte der Niederländer aber nicht mehr ganz einholen. "Das Auto wurde wesentlich mehr beschädigt, als wir zunächst angenommen haben. Das hat sich sicher auf die Performance ausgewirkt", so Marko, der die Einbuße auf zwei, drei Zehntel einschätzte.

Den Sieg am Samstag fuhr Red-Bull-Pilot Sergio Perez ein. Verstappens Vorsprung in der Fahrerwertung auf seinen Teamkollegen schmolz damit um zwei Punkte.