"Überglücklicher" Pohlmann unterschreibt Profivertrag beim BVB

Borussia Dortmund hat einen Leistungsträger der zweiten Mannschaft mit einem Profivertrag ausgestattet. Mittelfeldspieler Ole Pohlmann hat bei den Schwarz-Gelben bis 2025 verlängert.

Seit zwei Jahren gehört Ole Pohlmann bei Borussia Dortmund II im Mittelfeld zum Stammpersonal. Nach dem erneut geglückten Klassenerhalt in der abgelaufenen Spielzeit planen die Schwarz-Gelben auch in Zukunft weiter fest mit dem 22-Jährigen. Wie die Borussia am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb Pohlmann einen Profivertrag bis Sommer 2025.

"Ich bin überglücklich, dass ich die Chance beim BVB bekomme und meinen Profivertrag unterzeichnen durfte. Ich werde weiterhin jeden Tag Gas geben, bedanke mich bei allen, die mich bis hierher unterstützt haben, und hoffe, hier eines Tages mein Bundesligadebüt feiern zu dürfen", erklärte Pohlmann, der zukünftig die Rückennummer 30 tragen wird.

Pohlmann: Leistungsträger in der 3. Liga und erste Erfahrungen bei den Profis

Bislang absolvierte der 22-Jährige insgesamt 68 Spiele für den BVB II in der 3. Liga, in der vergangenen Saison erzielte der offensive Mittelfeldspieler in 31 Einsätzen drei Tore und bereitete zehn weitere vor (kicker-Durchschnittsnote 3,18).

Zudem sammelte der frühere Junioren-Nationalspieler, der vor seiner Zeit bei den Dortmundern in der Jugend des VfL Wolfsburg und von Hannover 96 spielte, bei Testspielen in der vergangenen Sommervorbereitung sowie während der Asien-Tour im November 2022 erste Erfahrungen bei den Profis der Schwarz-Gelben.