Überglücklicher Krahl formuliert ein Versprechen - und warnt

Mit dem 3:0 bei Hansa Rostock tilgen die Roten Teufel die Schmach gegen den Karlsruher SC. Erstmals in dieser Saison bleiben sie ohne Gegentreffer. Geholfen hat offenbar auch ein Treffen mit Fans.

Es ist beim 1. FC Kaiserslautern gute Sitte, der Anhängerschaft direkt im Anschluss an erfolgreich gestaltete Partien über die sozialen Netzwerke die Videobotschaft eines Spielers zukommen zu lassen. Nach dem 3:0 in Rostock am Samstag durfte Julian Krahl seinen Emotionen freien Lauf lassen. Auf dem Weg in die Kabine sprach der Schlussmann in ein Mobiltelefon, im Hintergrund der jubelnde Fanblock und die herumalbernden Teamkollegen Tymoteusz Puchacz und Kenny Prince Redondo. "Ich bin meghappy", frohlockte Krahl und dankte für den wieder einmal "riesen Support". Abschließend sagte er: "Wir haben eine Schritt in die richtige Richtung gemacht und geben weiter Gas. Versprochen!"

Krahl durfte sich am Samstag aus zwei Gründen freuen. Zum einen krabbelte der FCK mit dem ebenso verdienten wie klaren Erfolg auf Platz 15 und damit ans rettende Ufer, zum anderen blieb Krahl ohne Gegentreffer. Das hatte es in dieser Zweitliga-Saison noch nicht gegeben. "Es fühlt sich super an, wenn man erstmals zu null spielt. Aber darum geht es mir nicht, auch wenn ich mich darüber freue", sagte Krahl wenig später der Rheinpfalz und richtete einen Dank an den eigenen Anhang, respektive an Abgesandte desselben, mit denen es in den Tagen nach dem 0:4 gegen den Karlsruher SC zu einem Gedankenaustausch gekommen war: "Wir müssen uns bei den Fans bedanken, wir haben uns unter der Woche mit ihnen zusammengesetzt. Sie haben uns klargemacht, dass wir mehr FCK auf den Platz bringen müssen. Ob es ohne dieses Gespräch auch so gekommen wäre, weiß ich nicht, aber es war wichtig." Fußball, bekundete Krahl, habe viel mit Mentalität zu tun, "und die haben wir heute an den Tag gelegt". Allerdings stellte der 24-Jährige auch mahnende Worte hintan: "Wir dürfen den Sieg nicht überbewerten."

Erleichterung auch bei Niehues

Dazu besteht trotz einer guten Leistung in der Tat kein Anlass. Gastgeber Hansa Rostock erwischte einen gebrauchten Tag, und sollte der FCK den Aufwärtstrend am kommenden Sonntag gegen den VfL Osnabrück nicht bestätigen, könnte er schon wieder auf den Relegationsrang abrutschen. Fürs Erste jedoch dürfen die Roten Teufel durchpusten. "Das war ein Befreiungsschlag", resümierte Aaron Opoku. Der wie der Flügelflitzer in die Startelf gerückte Julian Niehues sagte: "Wir sind sehr erleichtert. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und können mit unserer Leistung von Anfang an zufrieden sein. Wir haben endlich, endlich mal zu null gespielt. Das ist alles, was zählt."

Schreckmoment nach dem dritten Treffer

Die Roten Teufel mussten an der Ostsee nur einen Schreckmoment überstehen: als ein Hansa-Unterstützer nach dem dritten Treffer den Innenraum stürmte und sich der Kaiserslauterer Jubeltraube näherte. "Es gehen einem so viele Gedanken durch den Kopf, als der Fan da durchbrach. Will er uns nur anschreien, was will er?", rekapitulierte der dreifache Torschütze Ragnar Ache, der beim 3:4 in Düsseldorf am 21. Oktober vorigen Jahres von einer Flasche am Kopf getroffen worden war. Der Vorgang in Rostock war nicht weniger skandalös. Schaden nahm glücklicherweise niemand. Einige Stunden nach dem Abpfiff entschuldigte sich Hansa auf der Vereinswebsite beim FCK und dessen Profis für einen "inakzeptablen Übergriff".