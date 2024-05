Überdreht Bayer bei der Revanche? Rolfes fordert "kühlen Kopf"

Im Vorjahr kochten in der Europa League beim Halbfinale-Duell zwischen Bayer 04 und der AS Rom die Emotionen hoch. Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes mahnt aber, bei der Neuauflage nicht zu überdrehen.

Aus Rom berichtet Stephan von Nocks

Es ist ein Duell, das alte Emotionen hervorruft. Weil diese bei der ersten Auflage im Mai 2023 extrem hochkochten, als die Roma, damals noch von Defensivpapst José Mourinho trainiert, nicht nur Bayer mit 1:0 und 0:0 den Einzug ins Finale vermasselte, sondern die Werkself im Rückspiel mit destruktiver Spielweise und perfektioniertem Zeitspiel entnervte.

Deshalb bringt das erneute Duell ein enorme Brisanz mit sich. Besonders weil das Aus Bayer im ersten Moment runterzog, aber später beim Bundesligisten für einen Schub für die aktuelle Saison gesorgt hat.

Im Halbfinale gehört Taktik dazu

Wie also wirkt sich diese Konstellation auf das Duell in diesem Jahr aus? Eine komplette Parallele zum Mai 2023 erwartet Simon Rolfes nun in der Neuauflage nicht. "Ich glaube nicht, dass es von der Spielweise wie letztes Jahr wird, aber umkämpft", sagt der Geschäftsführer, "es war ja das Rückspiel, als es schwieriger war." In Rom blieb alles im Rahmen. In Leverkusen jedoch reizten die Italiener alles, insbesondere das Zeitspiel, bis zum Anschlag aus.

Rolfes wählt aber den nüchternen Blick auf die Dinge und analysiert ganz professionell: "In einem Halbfinale wird es auch taktisch. Da versucht man, den Gegner auch aus dem Rhythmus zu bringen. Das gehört auch dazu", räumt er ein, ohne eine Spitze gegen die Römer zu setzen.

"Emotionen gehören dazu"

Vielmehr betont er, dass man auch dieses Mittel bei Bedarf wählen solle. "Das muss man je nach Situation auch anwenden. In West Ham hatten wir", verweist er aufs Viertelfinal-Rückspiel, bei dem Bayer vor der Pause gefährlich ins Straucheln geriet, "auch ein schweres Spiel, bei dem wir versuchen mussten, den Rhythmus zu brechen. Sowas kann schon passieren."

Rolfes wünscht sich folglich Cleverness in allen Belangen. Und keine zu großen Revanchegelüste, die die Sinne vernebeln könnten. Dementsprechend sollen die Werkself-Kicker den richtigen Mix an den Tag legen. "Überdrehen ist nie gut", mahnt der 42-jährige Ex-Profi und fordert, "aber die Energie, die Motivation, die wir aus dem letztjährigen Halbfinale geschöpft haben, gerade aufgrund der Enttäuschung, die war schon groß für diese Saison. Diese Energie müssen wir weiter haben. Trotzdem müssen wir die Dinge mit kühlem Kopf und Verstand angehen."

Denn nur dann kann Bayer auch gegen die Roma ihren erfolgreichen Ballbesitzfußball durchziehen, wie Rolfes betont: "Dominanz bekommst du nur, wenn du mit Kopf spielst. Und nicht, wenn du nur durch Emotion geleitet bist. Aber Emotionen gehören dazu. Sie sind ein Antrieb - und den haben wir auf jeden Fall." Daran besteht nach dem Vorjahr keinerlei Zweifel.