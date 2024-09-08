Spieltag

Überblick Baskets Oldenburg: Der Kader für die Saison

Zehn Abgänge im Sommer

Nach einem durchwachsenen Jahr will Oldenburg wieder oben angreifen. Dabei entpuppt sich das Problem der letzten Saison erneut als Knackpunkt: Die Kadertiefe.

Pedro Calles geht in sein drittes Jahr als Trainer der EWE Baskets Oldenburg.

In der vergangenen Saison limitierten zahlreiche Verletzungen das Potenzial der EWE Baskets Oldenburg. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles gelang letztlich nur der Sprung in die Play-Ins, wo man bereits im ersten Spiel an den Hamburger Towers scheiterte.

Zehn Abgänge: Oldenburg inmitten des nächsten Umbruchs

Nun wollen die Donnervögel wieder vorne angreifen, müssen jedoch erst einmal den nächsten Umbruch abfangen. Insgesamt zehn Spieler verließen Oldenburg im Sommer. Besonders schmerzhaft ist der Abgang von DeWayne Russell. Der Point Guard absolvierte alle 35 Spiele in der vergangenen Saison, steuerte durchschnittlich 14,3 Punkte und 6,2 Assists zu.

Mit Justin Jaworski sicherten sich die Niedersachsen allerdings einen der besten Scorer vergangenen Saison. Zugegeben, der US-Amerikaner verstärkte die Academics Heidelberg erst im Saisonfinale. Doch hier benötigte er keinerlei Eingewöhnungszeit und führte das Team vom Neckar mit durchschnittlich 19,5 Punkten zum Klassenerhalt.

Eigene Jugend zur Rettung?

Fehlende Kadertiefe, die die zahlreichen Ausfälle hätte ausgleichen können, wurde für Oldenburg bereits in der abgelaufenen Saison teuer. Nun dünnte sich das Ensemble noch weiter aus. Auf die zehn Abgänge folgten bislang nur fünf Zugänge. Insbesondere auf den Guard-Positionen mit nur fünf Spielern ist die Lage angespannt.

Nicht auszuschließen, dass der Verein nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird. Auch der eigene Nachwuchs ist verheißungsvoll: In der vergangenen Spielzeit belegten die "Baskets Juniors" den zweiten Platz in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL).

EWE Baskets Oldenburg: Die Neuzugänge

Kyle Rode (Liberty University), Seth Hinrichs (Hamburg), Justin Jaworski (Heidelberg), Mathis Dossou-Yovo (Saint-Quentin), Eli Brooks (Triest)

EWE Baskets Oldenburg: Die Abgänge

Deane Williams und Charles Manning (beide Neapel), Ebuka Izundu (Galatasaray), DeWayne Russell (Petkimspor), Kenneth Ogbe (Hamburg), Lukas Wank (Würzburg), Brekkot Chapman, Chaundee Brown Jr., Fritz Hemschemeier, Miran Evin (beide Free Agents)

EWE Baskets Oldenburg: Der Kader

# Spieler Position Grösse Nationalität Jahrgang
0 Len Schoorman SG 1,92 DEU 2002
3 Maximilian DiLeo SG 1,84 DEU 1993
9 Geno Crandall PG 1,91 USA 1996
11 Justin Jaworski PG 1,91 USA 1999
12 Mathis Dossou-Yovo C 2,05 FRA 2000
17 Norris Agbakoko C 2,17 DEU 2000
18 Gasper Kocevar PF 2,05 SLO 2004
19 Jon'il Fugett G 1,83 USA 1999
20 Joel Harms C 2,07 DEU 2002
21 Seth Hinrichs PF 2,01 USA 1993
22 Kyle Rode SF 2,01 USA 1999
34 Artur Konotsuk PF 2,02 EST 2000
35 Alen Pjanic SF 2,02 DEU 1997
55 Eli Brooks PG 1,85 USA 1998

EWE Baskets Oldenburg (3-2)

15. August: Bakken Bears 66:87 (A)
25. August: Veolia Towers Hamburg 78:77 (A)
1. September: Rostock Seawolves 93:78 (A)
4. September: Telekom Baskets Bonn 75:80 (H)
8. September: Veolia Towers Hamburg 115:88 (H)

