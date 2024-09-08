Überblick Baskets Oldenburg: Der Kader für die Saison

In der vergangenen Saison limitierten zahlreiche Verletzungen das Potenzial der EWE Baskets Oldenburg. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles gelang letztlich nur der Sprung in die Play-Ins, wo man bereits im ersten Spiel an den Hamburger Towers scheiterte.
Zehn Abgänge: Oldenburg inmitten des nächsten Umbruchs
Nun wollen die Donnervögel wieder vorne angreifen, müssen jedoch erst einmal den nächsten Umbruch abfangen. Insgesamt zehn Spieler verließen Oldenburg im Sommer. Besonders schmerzhaft ist der Abgang von DeWayne Russell. Der Point Guard absolvierte alle 35 Spiele in der vergangenen Saison, steuerte durchschnittlich 14,3 Punkte und 6,2 Assists zu.
Mit Justin Jaworski sicherten sich die Niedersachsen allerdings einen der besten Scorer vergangenen Saison. Zugegeben, der US-Amerikaner verstärkte die Academics Heidelberg erst im Saisonfinale. Doch hier benötigte er keinerlei Eingewöhnungszeit und führte das Team vom Neckar mit durchschnittlich 19,5 Punkten zum Klassenerhalt.
Eigene Jugend zur Rettung?
Fehlende Kadertiefe, die die zahlreichen Ausfälle hätte ausgleichen können, wurde für Oldenburg bereits in der abgelaufenen Saison teuer. Nun dünnte sich das Ensemble noch weiter aus. Auf die zehn Abgänge folgten bislang nur fünf Zugänge. Insbesondere auf den Guard-Positionen mit nur fünf Spielern ist die Lage angespannt.
Nicht auszuschließen, dass der Verein nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird. Auch der eigene Nachwuchs ist verheißungsvoll: In der vergangenen Spielzeit belegten die "Baskets Juniors" den zweiten Platz in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL).
EWE Baskets Oldenburg: Die Neuzugänge
Kyle Rode (Liberty University), Seth Hinrichs (Hamburg), Justin Jaworski (Heidelberg), Mathis Dossou-Yovo (Saint-Quentin), Eli Brooks (Triest)
EWE Baskets Oldenburg: Die Abgänge
Deane Williams und Charles Manning (beide Neapel), Ebuka Izundu (Galatasaray), DeWayne Russell (Petkimspor), Kenneth Ogbe (Hamburg), Lukas Wank (Würzburg), Brekkot Chapman, Chaundee Brown Jr., Fritz Hemschemeier, Miran Evin (beide Free Agents)
EWE Baskets Oldenburg: Der Kader
|#
|Spieler
|Position
|Grösse
|Nationalität
|Jahrgang
|0
|Len Schoorman
|SG
|1,92
|DEU
|2002
|3
|Maximilian DiLeo
|SG
|1,84
|DEU
|1993
|9
|Geno Crandall
|PG
|1,91
|USA
|1996
|11
|Justin Jaworski
|PG
|1,91
|USA
|1999
|12
|Mathis Dossou-Yovo
|C
|2,05
|FRA
|2000
|17
|Norris Agbakoko
|C
|2,17
|DEU
|2000
|18
|Gasper Kocevar
|PF
|2,05
|SLO
|2004
|19
|Jon'il Fugett
|G
|1,83
|USA
|1999
|20
|Joel Harms
|C
|2,07
|DEU
|2002
|21
|Seth Hinrichs
|PF
|2,01
|USA
|1993
|22
|Kyle Rode
|SF
|2,01
|USA
|1999
|34
|Artur Konotsuk
|PF
|2,02
|EST
|2000
|35
|Alen Pjanic
|SF
|2,02
|DEU
|1997
|55
|Eli Brooks
|PG
|1,85
|USA
|1998
EWE Baskets Oldenburg (3-2)
15. August: Bakken Bears 66:87 (A)
25. August: Veolia Towers Hamburg 78:77 (A)
1. September: Rostock Seawolves 93:78 (A)
4. September: Telekom Baskets Bonn 75:80 (H)
8. September: Veolia Towers Hamburg 115:88 (H)
