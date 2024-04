"Über weite Strecken sehr erwachsen": Rostock-Coach Speidel stolz auf Greifswald-Coup

Am Samstag fügte der Tabellenletzte Hansa Rostock II dem Primus Greifswalder FC die zweite Saisonniederlage zu. Beim GFC hofft man, dass damit die Sinne für das anstehende Top-Spiel geschärft sind.

Für den Greifswalder FC war die Niederlage gegen die U 23 von FC Hansa Rostock erst die zweite Saisonniederlage und gleichzeitig auch eine der enttäuschendsten Vorstellungen der ganzen Spielzeit: "Wir haben uns in den ersten 20 Minuten zwei Tore selbst eingeschenkt, und dann rennen wir hinterher, kriegen noch das dritte und wissen gar nicht, warum wir so früh hinten liegen. Im ersten Durchgang waren wir nicht griffig und hatten viel zu viele Fehler im ersten Kontakt", so GFC-Kapitän Niklas Brandt nach der Partie.

Nach neun Minuten lag der Ball zum ersten Mal im Tor des Greifswalder FC. Sarpreet Singh brachte einen Freistoß auf den ersten Pfosten, dort wollte GFC-Verteidiger Pascal Schmedemann klären, doch der Ball rutschte ihm über den Schlappen und unhaltbar für Keeper Ian Werner im Tor. Nur drei Minuten später war es dann Eglseder, der unter Druck zurück auf Werner spielen musste. Der bekam dann nicht genug Schärfe in sein Zuspiel zu Tobi Adewole, Singh fing den Pass ab, spielte im Strafraum quer - und Wollschläger vollendete. Den Schlusspunkt auf die starke Phase des Tabellenschlusslichts setzte dann Milosz Brzozowski mit einem schönen Fernschusstor.

"Wir hatten nach dem Auftakt dann noch ein langes Spiel vor uns, aber dafür muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Wir haben es über weite Strecken sehr erwachsen gespielt. Hatten viele Ruhephasen mit eigenem Ballbesitz und haben es geschafft, nicht allzu viele Chancen zuzulassen", so Hansas U-23-Trainer Uwe Speidel nach dem Spiel.

Topspiel in Cottbus

Im zweiten Durchgang waren die Greifswalder dann etwas besser im Spiel, aber die Durchschlagskraft nach vorne fehlte. In der 70. Minute hätte es dann wohl noch mal spannend werden können, doch Soufian Benyamina scheiterte zum ersten Mal in dieser Saison vom Elfmeterpunkt. Max Hagemoser hielt den Strafstoß und damit auch die Drei-Tore-Führung aufrecht. Erst kurz vor der Nachspielzeit kam der GFC durch das Tor von Manasse Eshele zum Ehrentreffer, der aber keine Auswirkung mehr haben sollte.

Somit verliert der Greifswalder FC also das zweite Spiel in dieser Saison - beide wohlgemerkt im heimischen Volksstadion. Nun geht es bereits am Freitag weiter für den GFC, der dann im absoluten Spitzenspiel in Cottbus ranmuss. "Wir müssen diese Niederlage nun schnell abhaken, haben nun das Topspiel in Cottbus - und dort wollen wir was mitnehmen", so Niklas Brandt.