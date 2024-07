"Über Leistungen verdient": Oudenne unterschreibt Profivertrag in Hannover

Hannover 96 bastelt weiter am Kader für die kommende Zweitligasaison. Kolja Oudenne gehörte bereits in der vergangenen Saison zum Kader, unterschrieb jetzt aber erstmals einen Profivertrag.

Erst im Sommer 2023 wechselte Oudenne aus Altglienicke zu Hannover, wo er eigentlich zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant war. Doch schnell etablierte sich der in Berlin geborene offensive Mittelfeldspieler und durfte schon am 6. Spieltag sein Zweitliga-Debüt im Team von Stefan Leitl feiern. In der 75. Minute wurde er eingewechselt und steuerte direkt einen Assist zum 7:0-Erfolg über Osnabrück bei.

Über die gesamte Saison hinweg pendelte der 1,83 Meter große Oudenne zwischen Kader-, Bank- und Startelfplatz, letztlich kam er 13-mal zum Einsatz, neunmal von Beginn an. "Koljas Vertrag hatte sowieso eine Klausel für eine Umwandlung zum Profi enthalten. Es ist aber richtig und angemessen, diesen Schritt jetzt vorzuziehen. Das hat er sich über seine Leistungen verdient", wird 96-Sportdirektor Marcus Mann auf der Website des Vereins zitiert.

"Gibt eine Extraportion Motivation"

Bei den Niedersachsen hat Oudenne, der zum Ende der Saison noch bei der U 23 der 96er aushalf und den Aufstieg in die 3. Liga feierte, seinen ersten Profivertrag unterschrieben, gültig bis 2026. "Ich fühle mich in Hannover sehr wohl, es war im vergangenen Jahr definitiv die richtige Entscheidung, herzukommen. Ich habe in den letzten Jahren hart für diesen Schritt gearbeitet und natürlich gibt das jetzt noch einmal eine Extraportion Motivation, genauso weiterzumachen", so Oudenne zu seiner Vertragsverlängerung.