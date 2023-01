Über Geld spricht man nicht: CR7 erklärt seinen Wechsel nach Saudi-Arabien

Cristiano Ronaldos Wechsel nach Saudi-Arabien hat nicht nur für Freudenschreie, sondern auch für eine Menge Spott gesorgt. Am Dienstag erklärte der 37-Jährige, warum er Angebote aus Australien, den USA und Portugal ausgeschlagen und sich für den Schritt zu Al-Nasr entschieden hat. Das Thema Geld kam dabei nicht zur Sprache.

Premiere: Am Dienstag gab Cristiano Ronaldo seine erste Pressekonferenz als Spieler von Al-Nasr. imago images

Cristiano Ronaldo hatte die Wahl. Zwar nicht mehr zwischen den Vereinen im Weltfußball, aber zumindest zwischen ein paar Klubs fernab der großen Bühne, die den fünfmaligen Weltfußballer gerne verpflichtet hätten. Am Ende entschied er sich für einen Wechsel zu Al-Nasr. Ein Schritt, der ihm auch Häme und Kritik einbrachte. Das aber geht an ihm vorüber, wie er bei seiner Vorstellung am Dienstagabend betonte.

"Die Leute reden viel", sagte Ronaldo, "aber sie wissen nichts über Fußball." Dieser habe sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren erheblich verändert, das sei bei der jüngsten WM in Katar erneut deutlich geworden. "Es gab viele Überraschungen", meinte Ronaldo und nannte dann unter anderem Saudi-Arabiens Sieg gegen den späteren Weltmeister Argentinien und die Auftritte der afrikanischen Mannschaften.

Es ist nicht das Ende meiner Karriere. Cristiano Ronaldo

"Alle Teams sind bereit", sagte Ronaldo - das gelte auch für jene Mannschaften, gegen die er selbst künftig spielen wird. "Die Liga ist sehr wettbewerbsfähig", betonte der 37-Jährige und schickte dann noch hinterher: "Die Leute wissen das nicht, aber ich habe mir viele Spiele angeschaut."

Was der Portugiese damit zum Ausdruck bringen wollte, lag auf der Hand: Nur weil er jetzt nach Saudi-Arabien gewechselt ist, heißt das noch lange nicht, dass er seine Karriere nun ausklingen und bloß den Geldregen über sich herniedergehen lässt. "Es ist nicht das Ende meiner Karriere", betonte Ronaldo. Und ohnehin: "Mir ist egal, was die Leute sagen. Ich habe meine Entscheidung getroffen." Und zwar für Al-Nasr, den Tabellenführer der Saudi Professional League.

Was Cristiano Ronaldo bei all seinen Ausführungen mit keiner Silbe erwähnte: Dass er für sein erstes Engagement außerhalb Europas fürstlich entlohnt wird.