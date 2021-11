Über eine Milliarde Partien gespielt: FIFA 22 bricht schon jetzt Rekorde

Knapp drei Wochen nach Release veröffentlicht EA erste Daten zu Spielzeiten in FIFA 22. Laut dem Publisher ist der neueste Ableger auf Rekordkurs.

FIFA erobert die Massen. Herausgeber EA Sports hat erste Zahlen zu FIFA 22 veröffentlicht. Die Statistiken enthüllen, wie viel Zeit die Spielerschaft schon in den neuesten Ableger der erfolgreichen Fußballreihe investiert hat.

Mittels sogenannter "Gameplay Analysen" trackt EA jede Minute, die in FIFA 22 verbracht wird. Sei es in Ultimate Team, in VOLTA oder im Karrieremodus. Und die Daten sind kaum zu glauben.

In Deutschland über 140 Millionen Partien gespielt

FIFA 22 wurde schon in den ersten 22 Tagen nach Veröffentlichung sehr oft gespielt. In der Präsentation wirft der Entwickler mit einer Reihe an riesigen Zahlen um sich. So wurden bislang weltweit, in über 200 Nationen, insgesamt ganze 1,1 Milliarden Partien gespielt, pro Tag sind es durchschnittlich 53 Millionen Matches. Aus Deutschland kommen 146 Millionen Spiele, also ungefähr 13 Prozent des Gesamtvolumens an absolvierten Partien.

Das bedeutet umgerechnet eine Spielzeit von 12,3 Milliarden Minuten weltweit, Deutschland hat rund 1,5 Milliarden Minuten beigetragen. Diese Zahlen sind so astronomisch hoch, dass sie kaum zu greifen sind. EA betont in der entsprechenden Mitteilung jedoch, dass das "Engagement der Spieler" auf einem "Rekordhoch" sei und diese Zahlen ähnliche Statistiken früherer Teile übertroffen haben.

Paris Saint-German ist das beliebteste Team in FIFA 22

Die Datenerhebung von EA hat auch detaillierte Informationen über das Spielerverhalten in FIFA 22 preisgegeben. So wurde enthüllt, dass Erling Haaland und Jude Bellingham zu den beliebtesten Verpflichtungen im Karrieremodus gehören.

Das populärste Team ist die französische Übermacht Paris Saint-Germain. Das Team voller Superstars rund um Messi und Mbappe wurde von Spielern in den Modi "Anstoß" und "Saison" am häufigsten gewählt. Insgesamt wurde PSG ganze 15 Millionen Mal ausgewählt - kein Wunder, schließlich ist der Hauptstadtklub das beste Team in FIFA 22.

