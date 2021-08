Über 750.000 Euro für Flutopfer: Benefizturnier wird zum Erfolg

Das von Robin Koch einberufene Benefizturnier "Hilfe nach der Flut: Das Benefizspiel des Fußballs" zu Gunsten der Geschädigten der Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist zu einem vollen Erfolg geworden. Etliche Ex-Nationalspieler haben unter anderem dafür gesorgt, dass über 750.000 Euro zusammengekommen sind.

Die Flutkatastrophe in Deutschland ist erst wenige Wochen her. Für die Betroffenen haben die Aufräum- sowie Rettungsaktionen ihres Habs und Guts aber erst begonnen, genauso der Wiederaufbau ihrer Häuser. Wie sehr das Land nach solchen Schicksalsschlägen zusammenstehen kann, haben etliche Spendenaktionen in den vergangenen Tagen gezeigt - darunter auch das Benefizturnier "Hilfe nach der Flut: Das Benefizspiel des Fußballs" in Trier zu Gunsten der Geschädigten der Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Für dieses lud der aktuelle DFB-Nationalspieler Robin Koch, der von 2009 bis 2015 in den Jugendteams und der Oberligamannschaft von Eintracht Trier gespielt hatte, ein.



Laut DFB-Mitteilung sind bis Turnierende "mehr als 750.000 Euro als Spenden eingegangen". Und weiter: "Die Schirmherrschaft übernahm Rheinland-Pfalzs Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Einnahmen kommen vollumfänglich den Geschädigten der Flutkatastrophe zugute, darunter eine Sockelspende der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger über 100.000 Euro."



Sachspende von HSV-Präsident Jansen

Unter den Augen von 3000 anwesenden Zuschauern gab es dabei als sportliches Rahmenprogramm ein kleines Turnier, bei denen die DFB-All-Stars einmal gegen die Lotto-Elf Rheinland-Pfalz sowie einmal gegen die deutsche Bürgermeister-Nationalmannschaft, die im Vorfeld des Benefizturniers bereits 400.000 Euro für das Spendenkonto gesammelt hatte, gewann und somit Turniersieger wurde (3:0 und 5:2).



Bei den All-Stars mit dabei waren etwa Guido Buchwald, HSV-Präsident Marcell Jansen, der eine Sachspende über 250.000 Euro in Form von Schutzmasken geleistet hatte, Jens Nowotny, Roman Weidenfeller oder auch die ehemaligen Nationalspielerinnen Renate Lingor sowie Lena Lotzen. Von der Seitenlinie aus unterstützt wurde die DFB-Auswahl vom dreimaligen Meistertrainer Otto Rehhagel (83). Für die Lotto-Elf liefen derweil zum Beispiel Hans-Peter Briegel, Dariusz Wosz und David Odonkor auf. Geleitet wurde das Benefizspiel vom dreimaligen Weltschiedsrichters Dr. Markus Merk.



"Ein Herzensanliegen, heute hier zu sein"

DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war ebenfalls zugegen in Trier - und wurde hinterher vom DFB wie folgt zitiert: "Ich habe Freunde und Bekannte, die selbst von der Katastrophe betroffen sind. Durch die Bilder und auch den Besuch vor Ort war ich richtig vom Elend und der Zerstörung betroffen. Es ist ein Herzensanliegen, heute hier zu sein und ein Signal nach draußen zu senden."

Für Hans-Peter Briegel, Trainer der Lotto-Elf und Europameister von 1980, war es ebenfalls ein Bedürfnis, bei diesem Event dabei zu sein. Das Gewinnen, um das es im Sport eigentlich immer geht, sei dieses Mal allerings komplett "zweitrangig" gewesen. "An erster Stelle steht, dass wir dabei helfen können, Spenden für die Flutopfer hier in der Region zu generieren."