Über 60 Millionen: Rekord-Preisgeld des Esports World Cup veröffentlicht

Beim Esports World Cup in Saudi-Arabien wird die Geldschatulle weit geöffnet. Mehr als 60 Millionen US-Dollar werden ausgeschüttet - darüber hinaus bekommt das Turnier ein Dachformat.

Counter-Strike, die inoffizielle Weltmeisterschaft von EA SPORTS FC 24, League of Legends, RENNSPORT oder Rocket League. Die Liste der Disziplinen des neuen Esports World Cup (EWC) in Saudi-Arabien ist lang.

Dass dort ein neues Rekord-Preisgeld ausgeschüttet wird, hatte sich durch Gamers8 vergangenes Jahr bereits vermuten lassen - und wurde auch so angekündigt. Nun wurde mitgeteilt, dass wettbewerbsübergreifend mehr als 60 Millionen US-Dollar vergeben werden. Eine Million erhält allein der Sieger in FC 24.

Die Preisgelder in der Übersicht. Esports World Cup

"Die Höhe des Preisgelds ist durchaus eine bemerkenswerte Leistung, mich aber bewegt vor allem die positive Botschaft, die wir an die breite eSport- und Gaming-Community senden", erklärte Ralf Reichert, CEO der Esports World Cup Foundation, in einer Pressemitteilung: "Unser erklärtes Ziel sind bedeutsame Wettbewerbe auf der ganzen Welt. Mit Preisgeldern für eSport-Athleten, die vielen ambitionierten Profis ein ganz anderes Leben ermöglichen."

Esports World Cup Club Champion wird gesucht

Darüber hinaus wurde bekannt, dass über den einzelnen Disziplinen ein Dachformat etabliert wird - die Club Championship. In dieser werden "insgesamt 20 Millionen US-Dollar an die besten 16 Klubs basierend auf ihrer Gesamtleistung ausgeschüttet. Jeder Klub kann die Titel auswählen, in denen seine Teams antreten sollen. Zum Abschluss des Turniers wird der Klub mit der besten Leistung aus den verschiedenen einzelnen Meisterschaften zum ersten Esports World Cup Club Champion der Welt gekrönt", heißt es in der Mitteilung.

Für EA SPORTS FC 24 werden auf der DreamHack in Dallas und in Jönköping Qualifikationsturniere gespielt. Allerdings mit einem Haken: Die Startplätze beim EWC sind begrenzt, die Quali-Teilnahme kostet Geld.