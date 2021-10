Über 56.000: Schalke erhöht Stadionauslastung

Der FC Schalke 04 kann zukünftig wieder auf voll besetzte Tribünen hoffen. Für das Heimspiel gegen Dynamo Dresden sollen bis zu 56.617 Karten verkauft werden.

Der FC Schalke gab am Dienstag den eigenen Anhängern die Möglichkeit, Ticketanfragen für das kommende Heimspiel gegen Dresden zu stellen und gab im Zuge dessen bekannt, dass die Veltins-Arena zukünftig wieder deutlich besser besucht werden dürfte. Bereits vor dem letzten Heimspiel hatte es in Nordrhein-Westfalen eine neue Coronaschutzverordnung gegeben, die es den Knappen erlaubt hätte, eine vergleichbare Menge an Plätzen zu besetzen. Doch aufgrund der Kurzfristigkeit sah man in Gelsenkirchen davon ab und beließ es beim 3:0-Erfolg gegen Ingolstadt bei 26.546 ZuschauerInnen.

Nun soll gegen Dynamo Dresden von den neuen Freiheiten Gebrauch gemacht werden. Diese ermöglichen es dem Verein, auch alle Dauerkarten wieder freizuschalten und ein reduziertes Maß an Stehplätzen zu öffnen. Stimmung auf den Tribünen dürfte auf Schalke somit garantiert sein.