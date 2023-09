Über 50.000 Tickets verkauft: Handball-EM startet vor Weltrekordkulisse

Der Handball wird seine Weltrekordkulisse bekommen: Bereits 118 Tage vor Beginn der Handball-EM 2024 in Deutschland sind mehr als 50.000 Tickets für den Eröffnungsspieltag in Düsseldorf verkauft worden.

Der Zuschauer-Weltrekord für Handballspiele wird am 10. Januar 2024 im Fußball-Stadion von Zweitligist Fortuna Düsseldorf gebrochen werden. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mitteilte, war mit dem Start der nächsten Ticketverkaufsphase am Mittwoch die magische Marke von 50.000 verkauften Karten überschritten worden.

"Wir sind überwältigt", kommentierte DHB-Vorstandschef Mark Schober. "Das zeigt den Stellenwert der EHF EURO 2024 und die Begeisterungsfähigkeit des deutschen Handballpublikums." Insgesamt haben die Organisatoren der ersten EM in Deutschland bereits über 250.000 Tickets abgesetzt.

Die Zuschauer werden in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena die Vorrundenspiele zwischen Frankreich und Nordmazedonien sowie im Anschluss zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der Schweiz sehen. Möglich wird die Weltrekordkulisse durch eine bereits seit Januar feststehende, zusätzliche Innenraumtribüne mit einer Kapazität von rund 9000 Plätzen.

Offiziell ist die Arena für den 10. Januar 2024 noch nicht restlos ausverkauft, aber aktuell sind keine Karten mehr im Verkauf für den Eröffnungsspieltag. "Es kann sein, dass noch einmal Restkarten in den Verkauf gehen können", so Schober.

Düsseldorf toppt Frankfurt

Auch der aktuelle Zuschauer-Weltrekord im Handball stammt aus Deutschland: Vor rund neun Jahren sahen am 6. September 2014 exakt 44.189 Besucher beim "Tag des Handballs" in der Frankfurter Arena das Bundesliga-Spiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem HSV Hamburg.

Der momentan noch gültige Rekordbesuch bei einer Handball-EM wird in Düsseldorf mehr als verdoppelt werden. Zurzeit teilen sich drei Spiele der zurückliegenden EM 2022 in Budapest mit jeweils 20.022 Zuschauern die Bestmarke.

Die DHB-Auswahl wird nach dem Eröffnungsspiel in Düsseldorf die restliche Vorrunde in Berlin bestreiten, ehe es bei entsprechender sportlicher Qualifikation für die Haupt- und Finalrunde nach Köln ginge.

Die sechs EM-Spielorte auf einen Blick:

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (Kapazität: 50.000) - Eröffnungsspieltag

Mannheim, SAP Arena (Kapazität: 13.200) - Vorrunde

München, Olympiahalle (Kapazität: 12.000) - Vorrunde

Berlin, Mercedes-Benz Arena (Kapazität: 14.800) - Vorrunde mit deutscher Beteiligung

Hamburg, Barclays Arena (Kapazität: 13.300) - Hauptrunde

Köln, LANXESS arena (Kapazität: 19.750) - Haupt- und Finalrunde