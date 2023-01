Über 5 Millionen Zuschauer: Nur Mobile-Titel schlägt LoL-Rekord-Match

Es war eine der Sensationen des eSport-Jahres: DRX krönte sich gegen T1 zum LoL-Weltmeister. Ein Match, das Millionen vor den Bildschirmen fesselte - und dennoch nicht an einem Mobile-Titel vorbeikommt.

Dies geht aus einer Erhebung von Statista hervor. Die Datenbank registrierte bei dem Finale der League of Legends Worlds, das Underdog DRX sensationell gegen T1 gewonnen hatte, circa 5,15 Millionen gleichzeitige Zuschauer. Damit stellte das denkwürdige Endspiel gleich zwei Rekorde auf: Nicht nur war DRX das erste Team, das es aus den Play-Ins bis zum Titelgewinn schaffte, das Match verbuchte in der Spitze auch noch die meisten Zuschauer, die es jemals bei einem LoL-Spiel gab.

Mobile-Titel überflügelt LoL-Rekord

League of Legends unterstrich damit einmal mehr den Status als eine der meist geschauten eSport-Disziplinen überhaupt. In den Top 5 der zuschauerstärksten eSport-Events seit 2019 gehen nun die Plätze zwei bis fünf an das Spiel von Riot Games. Mehr gleichzeitige Zuschauer als der märchenhafte Triumph von DRX verbuchte nur das Finale der Free Fire World Series 2021. Bei dem Turiner in Singapur sahen bis zu 5,4 Millionen Menschen auf einmal zu.

Der hierzulande im eSport eher unbekannte Mobile-Titel ist ein Battle Royale, das sich im asiatischen Raum großer Beliebtheit erfreut und damit für einen Trend steht. Denn eSport auf dem Smartphone ist im Kommen und gewinnt immer mehr an Interesse bei den Zuschauern. Statistas Erhebung etwa ist zu entnehmen, dass sechs der zehn zuschauerstärksten eSport-Events der letzten drei Jahre auf Mobile-Titel zurückgehen.

Eine Entwicklung, die Daten von Esports Charts bestätigen, laut denen besonders im Battle Royale die Tendenz zum Handy geht. So konsumierten Zuschauer 2022 insgesamt 112 Millionen Stunden PUBG-Mobile-eSport. Kein Battle Royale wurde in Summe mehr geschaut. Der Konsolen- und PC-Ableger PUBG Battlegrounds brachte es derweil "nur" auf knapp 30 Millionen Stunden, Epic Games' Dauerbrenner Fortnite auf knapp 39 Millionen Stunden.

Gekommen um zu bleiben

Einige Gründe für das stetige Wachstum des mobilen Marktes erläuterten uns Kevin Rosenblatt, General Manager Mobile der ESL, und Patrick Perkins, Qualcomms Head of Marketing, bereits im Zuge der gamescom 2022 in Köln. Die einhellige Einschätzung der Experten: Eine Kombination aus technisch immer besseren mobilen Endgeräten, niedriger Einstiegshürde durch viele Free-to-play-Angebote und mangelnder Verfügbarkeit von Konsolen und Computern hat das Interesse an Mobile-Gaming nachhaltig gesteigert.

Ein Trend, der sich nicht nur in Zuschauerzahlen niederschlägt. Auch die Zahl der Spielenden am Smartphone steigt stetig - wie der Verband der deutschen Games-Brache "game e.V." ermittelte. Gab es 2016 in Deutschland noch 17,3 Millionen Spieler am Smartphone, stieg die Zahl 2021 auf 23,5 Millionen. Zum Vergleich: 17,8 Millionen Menschen spielten auf der Konsole, 10,7 Millionen auf dem Tablet, 14,3 Millionen auf dem PC. Gerade der Computer musste seit 2019 an Spielerschaft einbüßen - die Zahl fiel von 16,3 Millionen auf 14,3 Millionen.