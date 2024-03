Über 40 Prozent der Stimmen: Bächle-Kunstwurf überzeugt die Community

Der kicker und handball.net suchen seit Beginn der Saison 2023/24 das schönste Amateurtor des Monats. Ihr habt gewählt: Mike Bächle erzielte euer Amateurtor des Monats Februar.

Ihr habt gewählt: Das Kempa-Tor von Mike Bächle vom TVS 1907 Baden-Baden ist euer Amateurtor des Monats Februar.

Erst sprang der Rechtsaußen des TVS mit dem Ball ab und es schien, als würde er werfen - auch der Torwart machte sich schon bereit, den Wurf in die lange Ecke zu parieren. Der Linkshänder spielte den Ball jedoch im Sprung per Kempa weiter, wo Mike Bächle auf Halblinks bereits durchgestartet war. Bächle stand mit einer bemerkenswerten "Airtime" in der Luft, um den Ball sehenswert im Tor zu versenken. Ein starkes Zusammenspiel und euer Amateurtor des Monats im Februar.

Ihr erzielt auch regelmäßig solche Traumtore und wollt eines davon als nächstes Amateurtor des Monats sehen? Sendet uns jetzt eure Treffer - mit etwas Glück kommt ihr unter die besten fünf Tore des Monats März.