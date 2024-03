Über 32 Punkte im Schnitt und eine Randnotiz: Rekordfrau Clark wechselt nach der Saison in die WNBA

Caitlin Clark wird bald ihre Zelte im College-Basketball abbrechen. Der Star der Iowa Hawkeyes hat angekündigt, sich für den Draft in der Profiliga WNBA anzumelden.

Am Donnerstag ließ Clark wissen, dass sie im Sommer beim WNBA-Draft zu haben sein wird. Als herausragende Spielerin der Iowa Hawkeyes und wohl der gesamten College-Liga NCAA werden sich wohl die Indiana Fever die Dienste der 22-jährigen Aufbauspielerin mit dem gefürchteten Wurf sichern, die den ersten Pick in der Lotterie halten.

"Es wird meine letzte Saison in Iowa sein"

Clark ist seit kurzer Zeit beste Punktesammlerin in der Geschichte der NCAA, sie hätte auch noch ein weiteres Jahr auf College-Ebene spielen dürfen. Doch sie hat sich anders entschieden: "Diese Saison ist zwar noch lange nicht vorbei und wir haben noch viele Ziele zu erreichen, aber es wird meine letzte in Iowa sein. Ich freue mich darauf, am WNBA Draft 2024 teilzunehmen", schrieb Clark auf X.

Es sei unmöglich, "meine Dankbarkeit gegenüber allen auszudrücken, die mich während meiner Zeit in Iowa unterstützt haben - meine Teamkameraden, die die letzten vier Jahre zu den besten gemacht haben, meine Coaches, die Mitarbeiter, die Hawkeye-Fans, die die "Carver" (Carver Hawkeye Arena, d. Red.) jeden Abend füllen - und alle anderen, die uns im ganzen Land unterstützen, insbesondere die jungen Kinder."

Über 32 Punkte im Schnitt

Clark kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 32,2 Punkte, 8,7 Assists und 7,4 Rebounds pro Spiel. Ihr Team liegt in dieser Saison mit einer Bilanz von 25-4 auf dem sechsten Platz im aktuellen AP-Ranking und zählt zu den Titelanwärtern.

Eine Notiz am Rande, die Clarks Entscheidung womöglich beeinflusst hat: Ihr Freund Connor McCaffery, Sohn von Iowas Head Coach Fran McCaffery und ehemaliger Spieler der Hawkeyes, ist aktuell Assistenztrainer bei den Indiana Pacers in der NBA.