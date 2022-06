Über 200-Meter-Freistil: Märtens erneut im Halbfinale

Lukas Märtens ist einen Tag nach seinem Silber-Coup bei den Schwimm-Weltmeisterschaften über 400-Meter-Freistil auch über die 200-Meter-Distanz problemlos ins Halbfinale geschwommen. Anna Elendt und Ole Braunschweig gelang der Sprung in ihren Disziplinen ebenfalls.

Der 20-Jährige Märtens zog am Sonntagvormittag in der Budapester Duna Arena als Vorlauf-Siebter in die Vorschlussrunde am Abend ein. Dagegen schied Rafael Miroslaw als 26. überraschend aus. "Ich habe den Samstag einigermaßen gut weggesteckt, die Beine sind aber immer noch etwas schwer. Ich versuche jetzt so gut wie möglich zu regenerieren, um am Abend fit zu sein", sagte Märtens.

Über 100 Meter Brust war Anna Elendt als Vorlauf-Fünfte ähnlich souverän wie Märtens ins Halbfinale am Abend eingezogen. Überrascht war sie von der Chinesin Tang Qianting, die als Einzige in 1:05,99 unter der 1:06-Minuten-Marke blieb. "Ich hab noch nie was von ihr gehört. Aber ich kenne mich in der Schwimmwelt auch nicht wirklich gut aus", sagte die Frankfurterin.

Ebenfalls das Halbfinale erreichte Rückenschwimmer Ole Braunschweig. Allerdings musste er bis zum letzten Anschlag der Vorlaufserie zittern, ehe er als 16. und damit letzter Halbfinal-Teilnehmer feststand. "Ich hatte ganz schönes Flattern. Ich habe gebangt, dass es noch reicht", sagte der 24-Jährige.