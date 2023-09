Über 200 Einsätze in Liga drei: Carl Zeiss holt Butzen

Carl Zeiss Jena hat noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und Nils Butzen verpflichtet. Der 30-Jährige war seit Sommer vereinslos und zuvor beim FSV Zwickau in der dritten Liga aktiv. Der in Mühlhausen geborene Defensivspieler unterschreibt einen bis Saisonende laufenden Vertrag.

Nils Butzen kann in seiner Laufbahn auf 18 Partien in der 2. Liga, sowie über 200 Einsätze in Liga drei zurückblicken. Ausgebildet wurde der Verteidiger in der Jugend des FC Magdeburg. Nach Stationen über Hansa Rostock und dem FSV Zwickau schnürt er nun die Schuhe für den FC Carl Zeiss.

Die zugewonnene Erfahrung freut FCC-Trainer René Klingbeil in einer Meldung auf der vereinseigenen Homepage: "Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, einen solch erfahrenen Spieler nach Jena zu holen. Er wird uns und vor allen Dingen auch den jungen Spielern in unserem Team mit seiner Erfahrung gut tun und ist zudem defensiv flexibel einsetzbar."

Butzen selbst lässt verlauten: "Ich habe richtig Bock auf die neue Aufgabe in Jena, bei einem weiteren Traditionsverein spielen zu dürfen. Das ist schon was Besonderes für mich als Thüringer, jetzt nochmals in meiner alten Heimat Fußball spielen zu dürfen."