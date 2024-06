Über 20 Millionen Euro: Atalanta zieht Klausel bei de Ketelaere

Atalanta Bergamo verstärkt seine Offensive dauerhaft: Wie der Europa-League-Sieger am Samstag mitteilte, hat er die Option im Leihvertrag von Stürmer Charles de Ketelaere gezogen und diesen damit fest verpflichtet. Milan freut sich über einen Geldregen - und eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Seit der vergangenen Saison ist Charles de Ketelaere in Italien so richtig angekommen. Das einstige belgische Top-Talent war im Sommer 2022 für über 35 Millionen Euro von Heimatklub Brügge zur AC Mailand gewechselt. Bei den Rossoneri kam er zwar auf 40 Pflichtspiel-Einsätze, schoss dabei aber kein einziges Tor und bereitete lediglich eines vor.

Die Rossoneri wollten dem EM-Fahrer Spielpraxis geben, weswegen sie de Ketelaere für zunächst drei Millionen Euro an Atalanta Bergamo ausliehen. Dort schlug der Stürmer voll ein, war in 50 Pflichtspielen an 25 Toren direkt beteiligt (14 Treffer, elf Assists).

Eine Investition, die sich für Atalanta ausgezahlt hat: Bergamo stürmte ins nationale Pokalfinale (0:1 gegen Juventus), qualifizierte sich über die Liga für die Champions League, die es durch den sensationellen Europa-League-Triumph auch ohne Platz vier in der Serie A erreicht hätte.

Atalanta wollte den Preis erst drücken

Wenig überraschend dachten de Ketelaere und Atalanta in der Folge über eine Weiterbeschäftigung nach. Bergamo soll nach übereinstimmenden italienischen Medienberichten allerdings zunächst versucht haben, den festgeschriebenen Preis für den 15-maligen belgischen Nationalspieler (zwei Tore) zu drücken. Milan blieb aber hart.

So zahlt Atalanta nun dem Vernehmen nach doch eine Ablöse in Höhe von rund 22 Millionen Euro, die durch diverse Boni noch um zwei Millionen Euro anwachsen könnte. Zudem soll es eine Weiterverkaufsbeteiligung geben - wohl in Höhe von zehn Prozent.

Wird Zirkzee Milans "neue Nummer 9"?

Für Milan ist es ein warmer Geldregen, den Zlatan Ibrahimovic in seiner neuen Funktion als Senior Advisor gerne annimmt. Der Schwede, der am Tag der Verkündung des neuen Milan-Trainers Paulo Fonseca erstmals öffentlich als Funktionär sprach, plante ohnehin nicht mehr mit de Ketelaere. Höchste Priorität genießt auf dem Transfermarkt eine "neue Nummer 9", die durchaus Joshua Zirkzee heißen könnte.