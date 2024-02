Über 100.000 Euro: Stadtderby kommt St. Pauli teuer zu stehen

Der DFB bittet den FC St. Pauli zur Kasse. Für das großflächige Abbrennen von Pyrotechnik wird eine saftige Geldstrafe fällig.

Teures Vergnügen: Für die Pyrotechnik um das Stadtderby gegen den HSV muss der FC St. Pauli nun tief in die Tasche greifen. IMAGO/osnapix

Eingebrockt hat diese dem derzeitigen Tabellenführer der 2. Liga das Stadtderby Anfang Dezember gegen den HSV. Im Zuge des 2:2-Unentschiedens hatten Fans beider Seiten immer wieder Pyrotechnik abgebrannt. Auf Seiten der Gastgeber habe der Deutsche Fußball-Bund laut Urteil im Zuge des Einlaufens beider Teams "mindestens 19 Bengalische Feuer" gezählt, die für eine zweiminütige Verzögerung des Anpfiffs gesorgt hätten. Im Laufe der Partie seien dann "insgesamt 150 weitere Bengalische Feuer" abgebrannt worden.

Als Reaktion darauf verhing das Sportgericht des DFB nun eine Geldstrafe in Höhe von 104.250 Euro, die nochmal gut 10.000 Euro höher ausfällt als die des Stadtrivalen. Wie üblich ist es dem Verein dabei gestattet, einen gewissen Anteil der Summe in "sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen" zu investieren. In diesem Fall beläuft sich dieser Anteil auf 34.750 Euro. Laut Mitteilung habe der FC St. Pauli dem Urteil bereits zugestimmt, das somit rechtskräftig sei.