Über 100.000 Euro: Hohe Geldstrafe für den VfL Bochum

Der DFB arbeitet weiterhin die Saison 2022/23 auf: Am Montagnachmittag wurde eine hohe Geldstrafe für den VfL Bochum öffentlich, der Revierklub muss wegen Verfehlungen seiner Fans insgesamt 105.000 Euro bezahlen.

Die Spiele, bei denen Fans Pyrotechnik zündeten, haben sich in der vergangenen Saison massiv gehäuft. Am Montag bat der DFB nun den VfL Bochum "nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen dreier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" zur Kasse. Die zwei ausgesprochenen Geldstrafen belaufen sich insgesamt auf 105.000 Euro. Davon kann der Verein bis zu 35.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2023 nachzuweisen wäre. Der Verein hat den beiden Urteilen bereits zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.

Die beiden Spiele, für die der DFB die Bochumer zur Rechenschaft zog, sind die des 33. und 34. Spieltags der Vorsaison. Am vorletzten Spieltag reiste der VfL mit riesiger Fan-Unterstützung zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC - durch den späten 1:1-Ausgleichstreffer von Keven Schlotterbeck stieg die Alte Dame zum insgesamt siebten Mal aus der Bundesliga ab.

Die Bochumer Anhänger schlugen beim Gastspiel in der Hauptstadt allerdings über die Strenge. Wie der DFB mitteilte, wurden vor Anpfiff bereits elf bengalische Feuer abgebrannt, wovon drei in den Innenraum geworfen wurden. Zudem wurden eine Rakete abgeschossen. Während der 90 Minuten brannten 19 weitere bengalische Feuer und zündeten erneut eine Rakete.

Noch exzessiver kamen pyrotechnische Gegenstände im Saisonfinale zum Einsatz: Beim 3:0-Heimsieg über Leverkusen, der von einer frühen Roten Karte für Amine Adli begünstigt wurde, brannten Bochumer Fans während der Partie insgesamt 43 bengalische Feuer ab und zündeten eine Rakete. Kurz nach Abpfiff der Begegnung stürmten zahlreiche VfL-Anhänger den Platz und entfachten dort mindestens zwei weitere bengalische Feuer.