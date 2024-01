Ü-40-Profi und Wüsten-Wechsler: Überraschungen im TOTY-Voting

Erling Haaland, Jude Bellingham, Kylian Mbappé: Einige der TOTY-Kandidaten hatten wohl alle auf dem Zettel. Andere Nominierungen sind durchaus Überraschungen - wer hat es eher unerwartet ins Voting geschafft?

Die Votings zum Team of the Year stehen kurz bevor. EA SPORTS

85 Spieler und 61 Spielerinnen sind nominiert - die TOTY-Votings für FC 24 werden am Montag eröffnet. Unter den Kandidaten der Männer befinden sich die großen Favoriten: Erling Haaland, Jude Bellingham, Kylian Mbappé. Aus der Bundesliga stehen unter anderem Harry Kane und Florian Wirtz zur Wahl. Einige andere Namen können hingegen als Überraschungen angesehen werden. Wer sind die Underdogs?

Ein 40-Jähriger, der in der abgelaufenen Saison mit seinem Verein Tabellenneunter der französischen Ligue 1 geworden ist? Da könnte es bei einigen schon klingeln: Der frühere Bundesliga-Profi Dante ist für das TOTY-Voting nominiert - als einer von nur 22 Verteidigern. Vor mehr als zehn Jahren wurde der Brasilianer mit dem FC Bayern München Champions-League-Sieger. Schon damals war er eher Routinier als Talent.

Dante ist Kapitän des OGC Nizza, der aktuell den zweiten Rang hinter Paris St. Germain belegt. In der laufenden Saison absolviert er 17 von 17 Ligaspielen, in der vergangenen Spielzeit waren es 37 von 38. Der Innenverteidiger ist immer noch topfit, gesetzt und erlebt derzeit seinen dritten Fußball-Frühling.

Oft verletzt oder nur halbjährig stark

Fast 20 Jahre jünger als Dante ist Barcelonas Juwel Pedri. Viele Experten sehen im Spanier einen der besten Mittelfeldspieler der kommenden Dekade. 2023 war allerdings gezeichnet von Verletzungen. In der aktuellen Saison konnte er wegen einer Oberschenkelverletzung und muskulären Problemen bislang erst elf Pflichtspiele bestreiten. In der La-Liga-Rückrunde 2022/23 waren es ebenfalls nur elf Partien. Pedris Zeit auf dem Rasen sprach nicht unbedingt für eine TOTY-Nominierung.

Weitere Profis, die eher überraschend in den Kandidaten-Pool aufgenommen wurden, sind Adrien Rabiot, Aleix Garcia und Kang-In Lee. Der Südkoreaner wusste im ersten Halbjahr bei RCD Mallorca wirklich zu überzeugen, benötigte nach seinem Wechsel zu PSG allerdings ein wenig Anlauf. Zweitgenannter drehte mit La-Liga-Sensation FC Girona erst ab Herbst auf. Rabiot wiederum spielte ein ordentliches Jahr für Juventus Turin. Im Serie-A-Vergleich hätten die sportlichen Leistungen aber eher für beispielsweise Hakan Calhanoglu gesprochen.

Abseits der europäischen Fußballbühne

Und dann wären da noch diverse Profis, die seit dem Sommer etwas vom europäischen Fußball-Radar verschwunden sind. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sind aufgrund ihrer enorm großen Namen keine Überraschungen, ebenso wenig Karim Benzema. Riyad Mahrez hingegen könnte den einen oder anderen FUT-Fan verwundern. Der Algerier hat mit Manchester City zwar das Triple gewonnen, stand aber in der Königsklasse ab dem Achtelfinale nur noch elf Minuten auf dem Platz.

Im Anschluss wechselte er zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien - in die Saudi Pro League, die qualitativ nicht ansatzweise an die Top 5 der europäischen Spielklassen heranreicht. Zu Ligakonkurrent Al-Hilal zog es derweil Sergej Milinkovic-Savic. Dort hat der Serbe zwar wie Mahrez eine starke Hinrunde hinter sich. Aber eben abseits der großen Fußballbühne. Zuvor steuerte er in der zweiten Saisonhälfte 2022/23 immerhin sechs Serie-A-Tore zum Champions-League-Einzug Lazio Roms bei.

Alle Nominierten für das Männer-TOTY

Tor:

Alisson (FC Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Mike Maignan (AC Mailand)

Wojciech Szczesny (Juventus Turin)

Brice Samba (RC Lens)

Abwehr:

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Alessandro Bastoni (Inter Mailand)

Bremer (Juventus Turin)

Jonathan Clauss (Olympique Marseille)

Dante (OGC Nizza)

Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel)

Federico Dimarco (Inter Mailand)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

José Gaya (FC Valencia)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Theo Hernandez (AC Mailand)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Jesus Navas (FC Sevilla)

Min-Jae Kim (FC Bayern München)

Jules Koundé (FC Barcelona)

Marquinhos (Paris St. Germain)

Lucas Martinez Quarta (AC Florenz)

Nicolas Otamendi (Benfica Lissabon)

Ruben Dias (Manchester City)

William Saliba (FC Arsenal)

John Stones (Manchester City)

Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Mittelfeld:

Aleix Garcia (FC Girona)

Nicolo Barella (Inter Mailand)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Bernardo Silva (Manchester City)

Jarrod Bowen (West Ham United)

Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Bruno Guimaraes (Newcastle United)

Federico Chiesa (Juventus Turin)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Aleksandr Golovin (AS Monaco)

Vincenzo Grifo (SC Freiburg)

Ilkay Gündogan (FC Barcelona)

Toni Kroos (Real Madrid)

Riyad Mahrez (Al-Ahli)

Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal)

Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion)

Luka Modric (Real Madrid)

Jamal Musiala (FC Bayern München)

Martin Ödegaard (FC Arsenal)

Pedri (FC Barcelona)

Adrien Rabiot (Juventus Turin)

Declan Rice (FC Arsenal)

Rodri (Manchester City)

Leroy Sané (FC Bayern München)

Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

Federico Valverde (Real Madrid)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Sturm:

Karim Benzema (Al-Ittihad)

Domenico Berardi (Sassuolo Calcio)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Ousmane Dembelé (Paris St. Germain)

Gerard Moreno (FC Villarreal)

Jack Grealish (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Serhou Guirassy (VfB Stuttgart)

Erling Haaland (Manchester City)

Harry Kane (FC Bayern München)

Randal Kolo Muani (Paris St. Germain)

Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Khvicha Kvaratskhelia (SSC Neapel)

Kang-In Lee (Paris St. Germain)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Lautaro Martinez (Inter Mailand)

Kylian Mbappé (Paris St. Germain)

Lionel Messi (Inter Miami)

Alvaro Morata (Atletico Madrid)

Lois Openda (RB Leipzig)

Victor Osimhen (SSC Neapel)

Rafael Leao (AC Mailand)

Bukayo Saka (FC Arsenal)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)

Mehdi Taremi (FC Porto)

Vinicius Junior (Real Madrid)