Uduokhai: "Wir mussten ekelhaft spielen"

Mit einer defensiv stabilen, aber offensiv unterdurchschnittlichen Leistung erobert Augsburg ein 0:0 in Frankfurt. Felix Uduokhai verrät das Erfolgsrezept des FCA mit ungeschönten Worten.

Der Zweck heiligt die Mittel. Wenig attraktiv, dafür aber (teil-)erfolgreich erkämpften sich die Augsburger ihren ersten Zähler in dieser Saison. Nichts, wofür sich die in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt kämpfenden Bayern entschuldigen wollen. Man habe den Gegner mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Es sei schon vorher klar gewesen, dass es "wahnsinnig ekelhaft sein wird und wir absolut ekelhaft spielen müssen", erklärt Uduokhai im vereinseigenen TV-Kanal. Die Hessen, so der Innenverteidiger mit einem Augenzwinkern, "haben nicht nur Qualität", sondern spielten "auch dreckig und clever. Wir haben es defensiv ordentlich gemacht".

Lob für Oxford

Besonders sein neuer Partner in der Innenverteidigung: Reece Oxford. Der 22-Jährige unterzog sich im Juli einer Meniskusoperation und stand am vergangenen Dienstag erstmals wieder im Training auf dem Rasen. "Nach nur einer Woche war es schwer, in die Mannschaft zu kommen", erklärt der Brite. "Ich bin nicht bei hundert Prozent, aber ich habe mein Bestes gegeben." Was ihm von allen Seiten Lob einbringt. "Er hat es überragend gemacht. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden auf dem Platz", so Uduokhai, der für den verletzten Abwehrchef und Kapitän Jeff Gouweleeuw die Binde trug.

Weinzierl: "Es geht noch mutiger"

Nach dem 0:0 haben die Augsburger einen drohenden Fehlstart vermieden. Aufatmen auch beim Trainer, der sich nur bedingt an der schwachen Offensivleistung stört. "Im Endeffekt geht es um Ergebnisse und darum zu punkten, um den Fuß in diese Saison zu bekommen", sagt Markus Weinzierl. Das sei gelungen. "Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. Aber wir wissen, wir müssen uns steigern." Die Leistung sei "ein wenig mutiger als gegen Hoffenheim" gewesen. "Aber es geht noch mutiger."