Uduokhai: "Viel wichtiger wird, dass wir Führungsspieler entwickeln"

Felix Uduokhai (25) hat beim 1:3 in München unfreiwillig eine Hauptrolle übernommen. Später sprach der Augsburger über die Niederlage und mögliche Neuzugänge.

"Bis dahin fand ich es echt ordentlich", sagte Felix Uduokhai am Sonntagabend, bewaffnet mit einem Wrap in der Hand. Augsburgs Innenverteidiger sprach dabei natürlich über sein "total unglückliches" und "bitteres" Eigentor, das "bis dahin" einfallslosen Bayern den Weg zum Sieg geebnet hatte. "Mit mehr Glück holst du hier vielleicht noch mehr raus", überlegte Uduokhai.

Doch mehr lieferte sein Team auf der anderen Seite, mehr Anschubhilfe für den deutschen Meister. Dass für den FCA nach dem Handelfmeter, der zum 0:2 geführt hatte, nicht mehr viel drin war, musste auch Uduokhai zugeben. "Hintenraus haben uns ein bisschen die Körner gefehlt, weil du schon viel hinterherläufst", wichtig war für ihn dennoch, dass "wir uns nicht abschlachten lassen" haben oder "auseinandergefallen sind" , "das fand ich gut".

Trotzdem steht für die Augsburger nach einem guten und einem mittelguten Spiel nur ein Punkt auf der Habenseite, schon am Samstag wartet gegen Bochum die erste richtungsweisende Partie der Saison.

Wir haben gute Neuzugänge, gute Qualität, gute Jungs in der Truppe. Felix Uduokhai

Ob sich bis dahin noch was am Kader tut? "Wir sind gut aufgestellt", findet Uduokhai. "Ob noch was passiert oder nicht … keine Ahnung. Wir haben gute Neuzugänge, gute Qualität, gute Jungs in der Truppe. Unabhängig davon, ob der Verein noch was macht oder nicht, ist es wichtig, dass jeder in seine Position hineinwächst, auch die Verantwortung wahrnimmt, die er hat, weil wir noch ein relativ junges Team sind. Das wird, glaube ich, viel wichtiger sein; dass wir Führungsspieler entwickeln, dass wir mit einer gewissen Hierarchie in die Saison gehen."

In dieser Hierarchie sieht sich der einstige U-21-Nationalspieler weit vorne: "Ich bin seit vier Jahren in Augsburg, ich möchte diese Verantwortung wahrnehmen. Du brauchst in der Mannschaft Typen, die auf dem Platz reden, die auch Verantwortung übernehmen, wenn es nicht läuft." In welche Richtung es geht, dürfte sich schon Samstag zeigen.