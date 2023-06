Uduokhai: Verlängern oder verkaufen

Mit Torwart Finn Dahmen, Innenverteidiger Patric Pfeiffer und Stürmer Sven Michel hat der FC Augsburg bislang drei Neuzugänge für die kommende Saison fix. Klar ist, dass auch Spieler verkauft werden müssen. Neben dem bislang verliehenen Ricardo Pepi und Mergim Berisha taucht ein neuer Kandidat auf.

Die Frage des Augsburger Transfersommers lautet, wer außer Pepi Geld einbringt? Schließlich hat der große Umbruch im Winter Geld gekostet, wird das zum 30. dieses Monats zu Ende gehende Geschäftsjahr ein Minus bringen. Neben Nationalspieler Berisha, Iago oder Ruben Vargas könnte Felix Uduokhai in den Gedankenspielen der Verantwortlichen eine Rolle einnehmen, mit wem Einnahmen zu generieren sind.

Der Vertrag des 25 Jahre alten Verteidigers läuft nur noch bis 2024. Ablösefrei möchte der Klub ihn in einem Jahr nicht verlieren, also müsste er ihn ohne Verlängerung in diesem Sommer verkaufen. Dabei spielt bei allem Talent Uduokhais eine Rolle, dass er in den vergangenen Jahren wegen Verletzungen oft fehlte und selten über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stand. Auch in der gerade beendeten Saison kam der Verteidiger nur auf 19 Einsätze, sein kicker-Notenschnitt lag bei 3,76.

Wird das Gedankenspiel zur Realität?

Durch die Verpflichtung von Pfeiffer (Darmstadt) und die Rückkehr von Frederik Winther von der Leihe zu Bröndby IF ist die Innenverteidigung üppig besetzt: Jeff Gouweleeuw, Maximilian Bauer, der lange verletzte Reece Oxford und Allrounder Renato Veiga stehen ebenfalls zur Verfügung. Mit sieben Spielern auf dieser Position wird der FCA die Saison nicht bestreiten. Wie alle anderen Profis besitzt Uduokhai keine Ausstiegsklausel, die Ablöse wäre frei verhandelbar. Wird das Gedankenspiel zur Realität?

Dagegen spricht, dass ein gesunder Uduokhai für den FC Augsburg sehr wertvoll ist, der Klub allein deshalb eine Ausdehnung des Arbeitsverhältnisses anstreben müsste. Die Wertschätzung durch Trainer Enrico Maaßen ist vorhanden, ohne den gesperrten Gouweleeuw und den verletzten Torwart Rafal Gikiewicz durfte Uduokhai den FCA sogar einmal als Kapitän aufs Feld führen. Umgekehrt gilt, dass es für den Verteidiger definitiv einen Markt geben dürfte.

Uduokhai will sich nach dem Urlaub, mit Beginn der Vorbereitung Anfang Juli Gedanken um seine Zukunft machen - Tendenz offen.