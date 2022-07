Uduokhai im Interview: "Die letzten Jahre war das mehr ein Krampf"

Felix Uduokhai (24) will beim FC Augsburg wieder durchstarten. Der Abwehrspieler sprach mit dem kicker über den neuen Spielstil, Neuzugänge - und Torjäger-Tipps.

Will den Krampf hinter sich lassen und lieber mit Risiko von hinten heraus erfolgreich spielen: Felix Uduokhai. IMAGO/Sven Simon

Wissen Sie, was Ihnen am 13. August bevorstehenden dürfte, Herr Uduokhai?

Der 2. Spieltag?

Und Ihr 100. Bundesliga-Spiel.

Wenn alles klappt!

Deshalb "dürfte". Das Jubiläum hätte es ja auch längst geben können.

Ja …

13 Einsätze, viele Verletzungen, viel Unruhe im Verein. Wie bewerten Sie die vergangene Saison?

Um ehrlich zu sein, habe ich die letzte Saison abgeschlossen. Ich habe die Sommerpause und den Urlaub gut genutzt, komplett abgeschaltet, auch zwei Wochen einfach mal nur geruht und dem Körper Zeit gegeben.

Geht das so einfach?

Ich habe schon während der letzten Saison viel aufgearbeitet, weil es Punkte gab, an denen ich gemerkt habe: "Okay, du kannst das nicht mehr alles aufholen." Nach den ersten ein, zwei Verletzungen hatte ich noch gehofft, aber irgendwann wurde es zu viel. Und deshalb konnte ich mit der Aufarbeitung oder Verarbeitung schon recht früh beginnen. Jetzt fühlt sich alles super an.

Uduokhai fühlt sich wie ein Schwamm

Nach den geräuschvollen Abschieden von Klaus Hofmann und Markus Weinzierl weht mit Enrico Maaßen nun ein frischer Wind. Wie fällt Ihr erstes Fazit aus?

Nach den ersten Wochen kann ich sagen, dass das Training unheimlich viel Spaß macht. Für uns Spieler sind das die wichtigsten Punkte: Wie ist das Training? Wie sind die Tests? Was hast du für ein Gefühl auf dem Platz? Bislang wirst du in jeder Trainingseinheit extrem gefordert, teilweise schon überfordert - und das meine ich ausdrücklich positiv. Du musst voll da sein, vor allem vom Kopf her. Das Trainerteam gibt viele Details mit.

War das vorher nicht der Fall?

Vielleicht nicht in diesem Maß. Es gab schon eine Idee, taktische Vorstellungen. Aber ich muss sagen, dass Enno da mehr hineingeht, mehr Wert legt auf Kleinigkeiten. Da bist du am Anfang als Spieler wie ein Schwamm und saugst alles auf. Es ist sehr herausfordernd, aber genauso muss das sein. Es macht einfach Spaß gerade.

Entspannt im kicker-Interview: Felix Uduokhai. FC Augsburg

Es heißt zurzeit immer wieder auch aus dem Verein, der FCA habe "jetzt wieder einen Trainer mit einem Plan". Was heißt das genau?

Jeder Trainer hat ja eine Vorstellung davon, wie er Fußball spielen lassen will. Wir haben schon feste Muster und Abläufe, wie wir stehen sollen; in welchem Raum; welcher Pass wo landen soll; wo wir auf dem Platz den Schwerpunkt setzen sollen. Trotzdem bekommen wir natürlich noch genügend Freiraum, auf dem Feld auch eigene Entscheidungen zu treffen. Diese Balance kann sehr erfolgreich sein. Einerseits den Rahmen gesetzt zu bekommen, der dir Sicherheit gibt; dass du mit einem Matchplan in jedes Spiel gehst. Andererseits aber eigene Ideen reinzubringen. Du kannst im Fußball nicht alles nach Maß regeln, du musst ein bisschen auf deinen Instinkt vertrauen.

Fast alles deutet zu Beginn der Saison auf eine Dreierkette hin. Wie verändert sich für Sie das Spiel?

Auf meiner Position hast du jetzt andere Winkel. Das heißt: Wie du den Ball bekommst, ist ein anderer Winkel - du stehst ein bisschen weiter außen. Du hast andere Winkel ins Zentrum hinein, von den Passwegen und Passmöglichkeiten. Das sind eigentlich die größten Unterschiede. Was ich sehr mag: Du kannst in einer Dreierkette mehr nach vorne am Spiel teilnehmen, weil du einen Mann mehr zur Absicherung hast. Und ich wiederum als äußerer Innenverteidiger kann den Außenspieler absichern, dass er noch mehr nach vorne machen kann.

Als Mannschaft hinten Fußball spielen? Das können wir. Felix Uduokhai über mehr Risikobereitschaft beim FCA

Rafal Gikiewicz sagte dem kicker kürzlich, dass Fußball Risiko bedeutet und Maaßen nun mehr Risiko fordert. Welche Gefahren sehen Sie beim spielerisch orientierten Aufbau?

Wir werden schon abwägen müssen, wann es besser ist, auch ruhig mal wieder einen langen Ball zu spielen. Wenn wir sehen, dass uns der Gegner hoch presst, ist der Chipball cleverer, als direkt ins Pressing reinzuspielen. Es wird Zeit und Gefühl für den Stil brauchen, dass wir in einem Takt spielen und merken, wann wer nachrückt oder anspielbar ist. Dann merkt man vielleicht auch, dass der Mitspieler das Anspiel gerade nicht zwingend will. In den Tests können wir viel probieren, da kann man ruhig einen Fehler mehr machen, um die Abläufe reinzukriegen. Ich find's geil, hinten rauszuspielen. Wir sind nicht Bayern, da werden wir auch nicht in einem Jahr hinkommen. Aber trotzdem: Als Mannschaft hinten Fußball spielen? Das können wir.

Der FCA hat im Winter für Ricardo Pepi viel Geld ausgegeben, im Sommer hält sich die Investitionsfreude in Grenzen. Wie sehen Sie die Mannschaft aufgestellt?

Gut! Wir sind auf allen Positionen doppelt besetzt. Klar, man kann darüber sprechen, vielleicht noch ein oder zwei Spieler zu holen, die uns klar verstärken, aber ich bin auch so sehr zuversichtlich.

Die schlechte Chancenverwertung ist in der Vorbereitung ein großes Thema. Fehlt ein echter Knipser?

Wir haben die Knipser!

Was fehlt dann den Knipsern?

Sie fragen einen Innenverteidiger, was den Knipsern fehlt … (lacht) Als Stürmer muss es fließen, du brauchst dieses Selbstverständnis vorm Tor, dass du sagst: "Den hau' ich locker rein." Ich sehe die Jungs jeden Tag im Training, sie trainieren die Abschlüsse. Vielleicht muss jeder einfach einmal treffen, dass dann die Sicherheit kommt. Ich bin da ganz entspannt.

Felix Uduokhai hat wieder Spaß am FCA-Fußball. IMAGO/Krieger

Sie gehen in Ihre vierte Saison beim FCA, bislang stand bis zum Endspurt der Klassenerhalt im Fokus. Warum könnte es dieses Mal besser laufen?

In der Vorbereitung kann man immer viel reden, aber ich muss wirklich sagen, dass ich ein sehr gutes Gefühl habe. Meine große Hoffnung ist, dass wir hier eine Entwicklung starten und das Trainingslager der Grundstein war. Ich will, dass wir attraktiveren Fußball spielen. Das wünschen sich die Fans, aber auch wir selbst. Dass wir unseren Fußball wieder genießen. Die letzten Jahre war das mehr ein Krampf, das hat man letztendlich gesehen.

Wann war es für Sie persönlich eine erfolgreiche Saison?

Ich mache das gar nicht abhängig vom Tabellenplatz, sondern von der Entwicklung. Das Gefühl lässt sich schwer beschreiben. Wir verstehen den Plan, den uns das Trainerteam mitgibt, mehr und mehr. Du merkst, du kommst als Team in eine Dynamik, in einen Flow. Natürlich ist es extrem wichtig, wie wir starten. Es bringt ja nichts, wenn wir super Fußball spielen, aber die ersten fünf Spiele verlieren. Nichtsdestotrotz musst du mit der Zeit merken, dass dein Plan aufgeht. Das ist das Ziel, das ich mir selbst setze. Und das sich auch die Mannschaft setzt.

Sie wurden einmal von Joachim Löw zur deutschen A-Nationalmannschaft eingeladen. Gab es schon Kontakt mit Hansi Flick?

Persönlich noch nicht.

Was stimmt Sie zuversichtlich, es ins Nationalteam zu schaffen?

Gute Frage! (lacht) Das ist gerade nicht meine Priorität. Ich weiß das selbst ganz gut einzuordnen. Ich habe in der letzten Saison wenig gespielt, war nicht im Rhythmus. Deshalb will ich jetzt erstmal wieder in der Bundesliga angreifen.

Ihr Vertrag in Augsburg endet 2024. Gibt es schon Zukunftsgedanken?

Das sind ja noch zwei Jahre. Von daher sehe ich das ganz entspannt.

Achtung, Falle: Wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren?

Ich lasse die Floskeln mal weg, aber im Fußball braucht man so weit nicht vorausblicken. In fünf Jahren habe ich hoffentlich ein paar Kinder! (grinst)