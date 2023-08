Uduokhai: "Ich spiele lieber 4:4 als so ein langweiliges Geschiebe"

Trotz des wilden Last-Minute-4:4 gegen Gladbach kam Felix Uduokhai (25) aus dem Strahlen kaum heraus. Und begründete seine Gefühlswelt überschwänglich.

Er wusste ganz genau, dass diese Frage kommen würde. Genau deswegen fing Felix Uduokhai nach dem 4:4 gegen Gladbach am Samstag gleich an zu grinsen. "Ich will nicht so viel über meine Situation sprechen", sagte der Augsburger Innenverteidiger zwar, ganz drumherum kam er aber nicht, nachdem er unter der Woche seinen Vertrag verlängert hatte, trotz der Ankündigung zuvor, ihn nicht verlängern zu wollen.

Manchmal, führte Uduokhai dann kurz aus, "ist es im Fußball so, dass man Zeit braucht, nochmal umdenkt. Ich denke, das gehört auch dazu, dass man seine Meinung mal ändern kann." Nachdem er die Vorbereitung größtenteils bei der "B-Mannschaft" verbracht und beim Pokalaus in Unterhaching gar nicht im Kader gestanden hatte, zählt er nun wieder zum A-Aufgebot. "Wir haben für beide Seien eine gute Lösung gefunden, eine Win-Win-Situation."

Das war ein bisschen wie am ersten Schultag. Felix Uduokhai

Und so durfte er hautnah dabei sein gegen Gladbach, und hätte kaum stolzer sein können. "Ich habe mich, als ich erfahren habe, dass ich spiele, einfach mega gefreut, Fußball zu spielen. Bundesliga, 15.30 Uhr, erster Spieltag, das Stadion ist voll. Das war ein bisschen wie am ersten Schultag", sagte Uduokhai und strahlte, obwohl er aufgrund des wilden Spielverlaufs zwar "enttäuscht" war, aber "enttäuscht in einem echt sehr guten Sinn".

Dass seine Mannschaft (und auch die andere) zu viele Fehler gemacht hatte, "gehört doch dazu", fand Uduokhai. "Das ist doch der Fußball. Ich finde, das gehört dazu, das macht den Fußball spannend, wenn beide Seiten mit Risiko spielen." Kein "Geschiebe" sei das gewesen, "so ein langweiliger Kick im Sommer, wo man einschläft", sondern "erfrischend", torreich, spektakulär. "Lieber so - finde ich."

Uduokhai: "Dafür fand ich das als Fußballfan geil"

Auch Uduokhai ist bewusst, dass der FCA die "individuellen Fehler abstellen" muss, "das werden wir auch tun, daran werden wir arbeiten." Nach dem ersten Spiel "gib es so viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen, an denen wir feilen müssen." Und dennoch: "Für ein erstes Spiel mit einer jungen Truppe, dafür fand ich das als Fußballfan geil. Ich spiele lieber 4:4 als so ein langweiliges Geschiebe, wo wir keinen Mut haben, keinen Biss haben."