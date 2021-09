Uduokhai fehlt erneut, Weinzierl fordert mehr Konsequenz

Der FC Augsburg muss auch im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) auf Felix Uduokhai verzichten. Der Innenverteidiger fällt mit muskulären Problemen erneut aus. Für den ersten Saisonsieg fordert Trainer Markus Weinzierl von seinem Team mehr Konsequenz und Durchschlagskraft in der Offensive.

Uduokhai fehlte bereits beim 0:0 gegen Union Berlin. "Er hat muskuläre Probleme, die vom Rücken her ausstrahlen. Man weiß nie genau, wie lange es dauert und muss ihm Zeit geben", sagte Weinzierl am Donnerstag. Die Beschwerden seien eine Folge des Olympia-Turniers, der fehlenden Vorbereitung und der intensiven Belastung an den ersten Spieltagen.

Froh ist Weinzierl, dass Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw zur Verfügung steht. Der Niederländer kehrte vergangenes Wochenende nach einer Adduktorenverletzung zurück. "Jeff ist der Kapitän, das sagt schon alles. Er hat in Berlin gezeigt, dass wir mit ihm stabiler sind", betont Weinzierl. Bei Union bildete Gouweleeuw mit Reece Oxford und Robert Gumny eine Dreier-Abwehr. Ob er erneut diese Variante wählt oder zur Viererkette zurückkehrt, ließ Weinzierl offen. Der FCA könne ebenso wie Gladbach beide Systeme spielen. Mit Carlos Gruezo, Tobias Strobl und Arne Maier stehen wieder deutlich mehr Alternativen für das zentrale Mittelfeld zur Verfügung als zuletzt.

Erstmals maximale Zahl an Tickets verkauft

Nach zwei deftigen Heimniederlagen gegen Hoffenheim (0:4) und Leverkusen (1:4) steht der FCA vor eigenem Publikum bereits unter Druck. Helfen sollen die 12.500 Zuschauer, erstmals in dieser Saison wurde die maximal mögliche Zahl an Tickets verkauft. Der Rückhalt der Fans ist für Weinzierl ein wichtiger Faktor: "Entscheidend ist, ob wir in die Zweikämpfe kommen, präsent sind, von der ersten Minute an hellwach sind. Das helfen uns die Zuschauer definitiv."

Es gilt, Aussetzer und Nachlässigkeiten wie zuletzt gegen Leverkusen (zwei Eigentore) zu vermeiden. Zudem ist eine deutliche Steigerung in der Offensive nötig, die mit nur einem Saisontor die harmloseste der Liga ist. "Wir brauchen mehr Konsequenz, mehr offensive Durchschlagskraft und Präsenz im gegnerischen Sechzehner", fordert Weinzierl. All das muss gelingen, ohne dem Gegner Räume für Konter zu öffnen. Der FCA steht auch im dritten Heimspiel vor einer großen Herausforderung.