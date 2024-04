Udogie meldet sich aus dem Krankenbett: Die EM ist gelaufen

Bittere Nachrichten für Destiny Udogie und Tottenham Hotspur: Das Rennen um Platz 4 und auch die anstehende Europameisterschaft sind für den jungen Linksverteidiger gelaufen.

Die direkteste Quelle war Udogie selbst. Der 21-Jährige meldete sich aus seinem Krankenhausbett mit einem Schnappschuss mit seiner Mutter auf Instagram zu Wort und verkündete, dass "eine Verletzung meine Saison zu einem verfrühten Ende bringt".

The Athletic hatte berichtet, dass sich der Linksverteidiger des Premier-League-Fünften Tottenham Hotspur (ein Spiel und drei Punkte hinter dem viertplatzierten Aston Villa) unter der Woche eine muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen hat, was der Verein in einer Mitteilung am Sonntagmorgen bestätigte. Deswegen musste sich Udogie nun einer Operation unterziehen, die allem Anschein nach erfolgreich verlaufen ist.

In ihrer Pressemeldung schrieben die Spurs außerdem davon, dass sie einen ihrer Shootingstars, der 2022 von seinem Heimatverein Hellas Verona gekommen war, zunächst aber noch eine Saison an Udinese Calcio verliehen wurde, erst in der kommenden Saison-Vorbereitung zurück erwarten. Das würde bedeuten und entsprechende Medienberichte untermauern, dass der italienische Nationalspieler die EM in Deutschland im Sommer verpasst.

Debüt unter Spalletti

Udogie, der als gesetzter Stamm-Linksverteidiger der Spurs in der laufenden Premier-League-Saison bereits 28-mal zum Einsatz kam und dabei zwei Tore und drei Vorlagen verbuchte, debütierte unter dem aktuellen italienischen Nationaltrainer Luciano Spalletti im vergangenen Oktober für die Squadra Azzurra. Insgesamt machte der groß gewachsene dynamische Linksfuß bisher drei Länderspiele. Weitere werden nun wohl erst nach der anstehenden Europameisterschaft hinzukommen.

An Udogies Stelle dürfte Inter Mailands Federico Dimarco als erster italienischer Linksverteidiger ins Turnier gehen.