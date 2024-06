Udinese lockt Iker Bravo: Bayer pokert um hohe Weiterverkaufsbeteiligung

Er kam als Versprechen für die Zukunft. Doch bei Bayer 04 wurde Iker Bravo nach seinem ablösefreien Wechsel im Jahr 2021 vom FC Barcelona nach Leverkusen nie glücklich. Jetzt steht der spanische U-19-Nationalstürmer vor einem Transfer zu Udinese Calcio in die italienische Serie A.

Der Tabellen-15. der abgelaufenen Saison hat konkretes Interesse an dem 2021 als 16-Jährger mit großen Hoffnungen zum heutigen Double-Gewinner gewechselten Angreifer, der seit dem Sommer 2022 an Real Madrid ausgeliehen war, dort aber zuletzt selbst in der vom ehemaligen Schalke-Star Raul trainierten Zweitvertretung Real Madrid Castilla keine Rolle spielte.

Bei Bayer 04 besitzt der 19-Jährige, ein mit beiden Füßen extrem abschlussstarker Mittelstürmer, keine Perspektive mehr. Beim Bundesligisten, für den er im Oktober 2021 Im DFB-Pokal-Zweitrundenspiel gegen den KSC (1:2) als Joker debütierte, hatte der Spanier im außersportlichen Bereich mit extremen Integrationsproblemen zu kämpfen.

So fand Iker Bravo, der ein Bundesligaspiel für Bayer 04 bestritt, kommunikativ keine Bindung, da er des Deutschen nicht mächtig ist und auch kaum Englisch spricht. Zudem eckte er mit seinem aufbrausenden Charakter und emotionalen Ausfällen, womöglich durch seine schwierige Situation bedingt, privat wiederholt an.

Deshalb lieh Bayer den Rechtsfuß an Real Madrid aus, damit dieser dort in einem für ihn viel leichteren Umfeld wieder zu sich finden und sein unzweifelhaft vorhandenes Talent ausspielen sollte. Doch der Versuch scheiterte. Real, das sich eine Kaufoption in Millionenhöhe gesichert hatte, verzichtete darauf, diese zu aktivieren.

Jetzt hofft Udinese Calcio darauf, Iker Bravo das richtige Umfeld und die richtige Ansprache bieten zu können und damit dessen Karriere doch noch in Gang zu bringen. Zu welchen Konditionen der Wechsel stattfindet, wird noch verhandelt.

Eine Millionensumme ist angesichts der zuletzt schwierigen Entwicklung des Stürmers unrealistisch. Vielmehr steht eine sechsstellige Ablöse im Raum. Zudem versucht Bayer 04, sich eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung zu sichern, um im Fall, dass Iker Bravos Stern noch aufgeht, davon zumindest noch finanziell zu profitieren.